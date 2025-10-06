Kéo giảm tội phạm xã hội, giữ vững an ninh quốc gia

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản chủ trì buổi họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, trong quý 3, lực lượng công an nhân dân đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trong đó, lực lượng công an nhân triển khai nhiều phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hơn 1.500 cuộc/lượt hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện đặc biệt quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm; đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, vừa giữ vững an ninh, trật tự, vừa tạo thuận lợi tối đa để người dân được thụ hưởng lễ kỷ niệm.

Cùng với đó, tình hình trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, có nhiều chuyển biến tích cực; kéo giảm sâu tội phạm về trật tự xã hội (giảm 27,2%) so với cùng kỳ năm 2024. Cơ quan chức năng đã điều tra, khám phá hơn 8.500 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt giữ, xử lý hơn 17.600 đối tượng; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 690 đối tượng truy nã.

Trong quý 3, lực lượng công an đã bắt hơn 7.500 vụ, hơn 14.700 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 93kg heroin, hơn 271kg cần sa, hơn 776kg và hơn 293.000 viên ma túy tổng hợp.

Lực lượng công an tiếp tục phát hiện, điều tra nhiều vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng trên các lĩnh vực kinh tế trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và các vụ án dư luận xã hội quan tâm...

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, đặc biệt trong quý 3 vừa qua, lực lượng công an nhân dân tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong công an nhân dân.

Lực lượng công an đã nhanh chóng thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy công an địa phương theo địa giới hành chính mới; tích cực đồng hành, hỗ trợ hệ thống chính trị vận hành bộ máy mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ công an các đơn vị, địa phương theo đúng kế hoạch.

Thời gian tới, lực lượng công an nhân dân tiếp tục tập trung đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho cho phát triển kinh tế, xã hội và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Trong đó, tập trung nắm, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia.

Cùng với đó, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; triển khai các công tác chuẩn bị, bảo đảm an ninh, an toàn lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội; tập trung bảo đảm an ninh trật tự, triển khai quyết liệt các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội…

ĐỖ TRUNG