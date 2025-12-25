Vĩnh Long cần khoảng 2.000 tỷ đồng để bảo vệ vùng ven biển

Ngày 25-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa cho biết, tình trạng sạt lở bờ biển tại tỉnh đang diễn biến phức tạp, tập trung ở các xã Bảo Thạnh, Tân Thủy, Thạnh Phong, Thạnh Hải, Thới Thuận, Long Vĩnh,... với tổng chiều dài lên đến hàng chục km, trực tiếp đe dọa đời sống và sản xuất của hàng nghìn hộ dân.

Sạt lở bờ biển tại Vĩnh Long đang diễn biến phức tạp

Khu vực bờ biển xã Bảo Thạnh và Tân Thủy dài khoảng 9km đang bị sạt lở, ảnh hưởng hàng trăm hộ dân và hàng nghìn ha đất sản xuất. Riêng Cồn Ngoài (xã Bảo Thạnh) với hơn 500ha đất bãi bồi, ven sông, ven biển, rừng và đất quốc phòng cũng chịu tác động nghiêm trọng.

Tại xã Long Vĩnh, sạt lở bờ biển nghiêm trọng từ tháng 9-2025 do mưa lớn kéo dài, triều cường và sóng lớn, làm sạt 3km đê biển, ảnh hưởng trực tiếp 45 hộ dân trên hơn 36ha, với thiệt hại nuôi trồng thủy sản ước khoảng 3,5 tỷ đồng.

Tỉnh Vĩnh Long cần 2.000 tỷ đồng để đầu tư cho các công trình phòng, chống sạt lở bờ biển trong thời gian tới

Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Châu Văn Hòa, cảnh báo biển xâm thực mạnh khiến nhiều diện tích rừng ven biển chết khô và cuốn trôi, đe dọa đất ở, đất sản xuất và sinh kế của người dân nếu không có giải pháp tổng thể, đồng bộ và kịp thời.

Để ứng phó lâu dài, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá toàn diện sạt lở và xây dựng Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030. Nhu cầu vốn đầu tư cho các công trình này ước khoảng 2.000 tỷ đồng.

TÍN HUY