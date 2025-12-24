Vĩnh Long: 47 dự án chưa khởi công làm chậm tiến độ giải ngân đầu tư công

Ngày 24-12, theo Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện còn tới 47 dự án chưa khởi công, với tổng kế hoạch vốn gần 1.190 tỷ đồng, đang tạo ra “điểm nghẽn” lớn trong bức tranh giải ngân chung.

Một số dự án chưa khởi công ảnh hưởng tiến độ giải ngân. Ảnh minh hoạ

Năm 2025, Vĩnh Long được giao trên 19.730 tỷ đồng vốn đầu tư công nhưng đến nay mới giải ngân được 9.399 tỷ đồng, đạt 47,8% kế hoạch. Bước sang giai đoạn nước rút cuối năm nhưng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh vẫn còn chậm so với yêu cầu.

Nguyên nhân do vướng công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục pháp lý. Đặc biệt, sau sắp xếp đơn vị hành chính, một số dự án phải rà soát, điều chỉnh lại phạm vi, quy mô, thẩm quyền đầu tư, dẫn đến chậm trễ kéo dài. Trong khi đó, nhiều dự án dù đã được bố trí vốn nhưng chưa thể triển khai, khiến nguồn lực ngân sách chưa phát huy hiệu quả.

Ban Quản lý dự án giao thông mới giải ngân 35,36%. Ảnh tư liệu

Hiện Ban Quản lý dự án giao thông mới giải ngân 35,36% trên tổng kế hoạch vốn 5.806 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án nông nghiệp giải ngân 49,29% trong tổng số 2.715 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp đạt khoảng 33% trên kế hoạch 4.586 tỷ đồng.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các địa phương tăng cường đối thoại, vận động người dân, tạo sự đồng thuận. Đồng thời, tỉnh chỉ đạo rút ngắn thời gian thẩm tra, thẩm định, thanh toán vốn; kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn chậm tiến độ.

TÍN HUY