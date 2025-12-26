Cần Thơ cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp logistics

Ngày 26-12, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với một số đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics trên địa bàn.

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (bìa phải) thăm quan quy trình chiếu xạ tại Hạnh Nguyên Logistics

Theo đó, đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế, nắm tình hình hoạt động và ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp tại Công ty CP Hạnh Nguyên Logistics và Công ty CP Cảng Cần Thơ.

Đại diện Công ty CP Hạnh Nguyên Logistics cho biết, tổng diện tích của công ty là 11ha, nằm trong Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A (xã Châu Thành, TP Cần Thơ), vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng. Đơn vị sở hữu hệ thống kho lạnh, kho mát, kho khô trữ hàng với tổng sản lượng 23.000 pallets (tương đương khoảng 13 – 15.000 tấn).

Năm 2025, Hạnh Nguyên Logistics đạt sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống logistics khoảng 2 triệu tấn, thị trường chủ yếu là các nhà máy, doanh nghiệp trong khu vực ĐBSCL và miền Đông.

Đoàn công tác khảo sát tình hình hoạt động tại cảng Cái Cui

Bên cạnh những kết quả trên, ông Vũ Tiến Dũng, Giám đốc Thương mại Công ty CP Hạnh Nguyên Logistics, cho biết: Quá trình hoạt động, công ty gặp một số khó khăn về chi phí logistics còn ở mức cao và biến động, đặc biệt là chi phí vận tải, nhiên liệu, phí cầu đường làm gia tăng giá thành dịch vụ, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; hạ tầng logistics và kết nối giao thông liên vùng chưa đồng bộ, dẫn đến thời gian vận chuyển kéo dài, phát sinh chi phí trung gian...

Ông Lê Tiến Công, Phó Giám đốc Công ty CP Cảng Cần Thơ (cảng Cái Cui) cho biết: Năm 2025, tổng lượng hàng hóa thông qua cảng là hơn 2,8 triệu tấn, tăng trên 171,4% so với cùng kỳ năm 2024 (chủ yếu là hàng ngoài container chiếm 2,65 triệu tấn).

Bên cạnh kết quả trên, hiện cảng đang gặp các khó khăn như: luồng hàng hải vào cảng còn khá hạn chế, tàu có thể vào sông Hậu và sông Tiền khá nhỏ (dưới 10.000 Dwt đầy tải hoặc tàu container 600TEUs); thiếu hạ tầng logistics sau cảng; các tuyến vận tải đường thủy nội địa kết nối sông Hậu với sông Tiền và hệ thống đường thủy nội địa TPHCM còn khá hạn chế, chưa thuận tiện cho các phương tiện vận tải container đường thủy quy mô lớn (sà lan từ 72 TEUs trở lên)...

Cảng Cái Cui (TP Cần Thơ) hiện chỉ có thể nhận các tàu dưới 10.000 Dwt đầy tải do luồng lạch bị bồi lắng

Phát biểu tại các điểm làm việc, ông Vương Quốc Nam ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các đơn vị, công ty logistics thời gian qua đối với TP Cần Thơ và khu vực ĐBSCL; đồng thời yêu cầu các đơn vị sở ngành có liên quan ghi nhận toàn bộ các ý kiến, kiến nghị, đóng góp của các doanh nghiệp logistics để làm cơ sở cho thành phố xem xét, nghiên cứu giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Vương Quốc Nam nhấn mạnh: Trong bối cảnh các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại khu vực ĐBSCL đã và đang ngày càng được đầu tư hoàn thiện, đây sẽ là yếu tố quan trọng thúc đẩy lĩnh vực logistics của vùng ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hoá của toàn vùng. TP Cần Thơ cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ và là cầu nối để các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh logistics hoạt động hiệu quả, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của hệ sinh thái logistics Cần Thơ và vùng ĐBSCL.

TUẤN QUANG