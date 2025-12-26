An Giang: Tôn vinh, trao giấy chứng nhận 47 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

47 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận lần này có chất lượng tốt, giá trị sử dụng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh đến các chủ cơ sở

Chiều 26-12, tại phường Rạch Giá, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ tôn vinh, trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, lần thứ VIII năm 2025.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Công thương tỉnh An Giang đã công bố quyết định của UBND tỉnh An Giang về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, lần thứ VIII, năm 2025 cho 47 sản phẩm, bộ sản phẩm.

Bà Nguyễn Duy Linh Thảo, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lần thứ VIII năm 2025, cho biết công tác tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tổ chức 2 năm một lần đối với cấp cơ sở và cấp tỉnh, nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu sử dụng và thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Từ đó, đưa vào chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm tiêu biểu tại buổi lễ

47 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận lần này có chất lượng tốt, giá trị sử dụng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, phù hợp bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hướng tiêu thụ ở các thị trường quốc tế.

NAM KHÔI