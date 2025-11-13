Hải Phòng triển khai dự án gần 10.000 tỷ đồng ứng phó với biến đổi khí hậu

Dự án phát triển TP Hải Phòng ứng phó với biến đổi khí hậu đã được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư; dự án có mục tiêu đảm bảo bền vững về môi trường, an ninh nguồn nước và giảm ngập úng đô thị, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Sáng 13-11, thông tin từ UBND TP Hải Phòng, tổng mức đầu tư để triển khai dự án trên là hơn 9.800 tỷ đồng, trong đó vốn vay là hơn 6.550 tỷ đồng; vốn đối ứng trong nước hơn 3.306 tỷ đồng (chủ yếu giải phóng mặt bằng).

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu kiểm tra các công trình thuộc dự án

Dự án gồm 4 hợp phần, gồm phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị Thủy Nguyên thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cấp môi trường sông Rế; giảm ngập lụt đô thị trung tâm; phát triển hệ thống và năng lực để cải thiện đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng, hợp phần 3 dự án thực hiện xây dựng: 1 cống điều tiết tại cầu Tam Bạc với sông Thượng Lý và 1 cống điều tiết tại mom Thủy Đội (cửa sông Tam Bạc đổ vào sông Cấm); xây dựng trạm bơm nước mưa công suất 12m3/giây để bơm nước mưa từ sông Tam Bạc ra sông Cấm. Dự kiến, dự án khởi công quý 4-2026.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu và lãnh đạo thành phố kiểm tra tiến độ thực hiện một số hạng mục thuộc dự án

Trước tình trạng ngập lụt đô thị diễn biến phức tạp, nhất là vào mùa mưa bão trên địa bàn Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu yêu cầu ban quản lý dự án địa phương này phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng tiến độ toàn dự án; trước mắt, sẽ tách riêng hạng mục xây dựng cống điều tiết và trạm bơm trên sông Tam Bạc để tham mưu chính quyền thành phố, các sở, ngành triển khai đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố. Việc triển khai thủ tục đầu tư, xây dựng để kịp đưa công trình vào vận hành vào tháng 6-2026.

Đối với các dự án chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm Hải Phòng, ông Lê Tiến Châu đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện với quyết tâm cao nhất, đẩy nhanh tiến độ, cam kết hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra.

ĐỖ TRUNG