Kết quả điều tra ban đầu vụ 5 học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Ngày 11-10, Sở Y tế TPHCM thông tin kết quả điều tra ban đầu về các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3).

Cụ thể, sau bữa ăn bán trú tại trường ngày 10-10, có 6 học sinh bị đau bụng, 2 trường hợp trong đó nôn ói. Sau đó, 5 em được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn để theo dõi, 1 em nằm tại phòng y tế của trường. Đến 17 giờ cùng ngày, tình trạng sức khỏe của các học sinh đã ổn định, tỉnh táo, khuyến cáo tiếp tục theo dõi tại bệnh viện trong vòng 24 giờ.

Các em học sinh bị đau bụng, nôn ói và nhập viện theo dõi

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) phối hợp Trung tâm Y tế quận 3 điều tra dịch tễ, đánh giá nguy cơ và can thiệp theo quy trình xử lý các trường hợp ngộ độc thực phẩm. Theo kết quả điều tra ban đầu, các học sinh trên đều ăn bữa trưa bán trú tại trường lúc 11 giờ 30 phút với món bún gạo xào thịt nướng, nem nướng và canh hẹ.

Triệu chứng xuất hiện sau khi ăn từ 2 giờ 30 phút đến 3 giờ. Các em thuộc 4 lớp khác nhau, không ăn cùng một bữa ăn khác ngoài trường; có 5 em ăn sáng tại nhà với gia đình, chưa ghi nhận triệu chứng tương tự ở những người ăn cùng bữa.

Tổng số suất ăn được cung cấp trong ngày 10-10 là 1.393 suất, bao gồm 1.348 suất bún gạo xào, 26 suất ăn chay và 19 suất cháo. Đến tối cùng ngày, chưa ghi nhận giáo viên và nhân viên nhà trường có triệu chứng tương tự.

Suất ăn bán trú do 1 công ty tại quận 1 cung cấp. Thức ăn được chế biến sẵn và vận chuyển đến trường bằng xe tải vào khoảng 10 giờ sáng, sau đó phân phối theo từng khay, phục vụ tại phòng ăn của trường. Dụng cụ ăn uống được thu gom và mang về cơ sở để xử lý.

Tối cùng ngày, 5 em học sinh xuất viện theo nguyện vọng của gia đình

Tại Trường THPT Lê Quý Đôn, trong các ngày từ 8-10 đến 10-10, trung bình mỗi ngày có 10 học sinh nghỉ học, không có trường hợp nghỉ học do triệu chứng tiêu hóa. Nhà trường đang phối hợp với các cơ quan y tế tiến hành điều tra nguyên nhân và đánh giá nguy cơ, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Những biện pháp can thiệp tiếp theo sẽ triển khai sau khi có kết quả điều tra cụ thể.

Sở Y tế TPHCM chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn theo dõi sát và điều trị cho các bệnh nhi, HCDC phối hợp Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Trường THPT Lê Quý Đôn tiến hành điều tra dịch tễ, xét nghiệm độc chất nhằm ngăn chặn kịp thời, tránh để xảy ra các trường hợp ngộ độc tương tự.

Chiều 10-10, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn tiếp nhận 5 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm, nôn ói ra nhiều thức ăn đã ăn vào buổi trưa, đau bụng âm ỉ vùng quanh rốn. Ê-kíp Khoa Cấp cứu hồi sức tiến hành bù dịch, giảm đau, người bệnh tỉnh táo, sinh hiệu ổn định. Mẫu bệnh phẩm (dịch nôn và phân) được gửi đến Viện Y tế công cộng tiến hành xét nghiệm độc chất và vi sinh. Tối cùng ngày, các bệnh nhân xuất viện theo yêu cầu của phụ huynh. Chẩn đoán lúc xuất viện là viêm dạ dày ruột cấp.

