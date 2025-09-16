Khắc phục hư hỏng mặt đường hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ

Tối 15-9, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, cho biết, sau khi Báo SGGP phản ánh tình trạng hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi chỉ sau 9 tháng khai thác, đơn vị đã yêu cầu nhà thầu và tư vấn khắc phục ngay theo trách nhiệm bảo hành.

Nguyên nhân xuống cấp do mật độ phương tiện tăng cao, đặc biệt xe tải nặng, cộng với mưa kéo dài. Chủ đầu tư đã yêu cầu bóc tách lớp nhựa hư hỏng, gia cố nền, thảm lại toàn bộ; với vị trí hư hỏng nặng sẽ thay toàn bộ kết cấu móng và mặt đường. Công tác duy tu, bảo dưỡng và kiểm soát chất lượng vật liệu, thi công cũng sẽ được siết chặt. Theo kế hoạch, tối 16-9 sẽ thảm nhựa tạm thời tại các vị trí hư hỏng ở hai hầm HC1, HC2; đến ngày 21-9 xử lý triệt để. Riêng đường Nguyễn Văn Linh quanh khu vực hầm chui, việc sửa chữa tạm hoàn thành trước 26-9 và khắc phục toàn diện trước 30-9.

Ngoài khu vực nút giao này, nhiều đoạn trên toàn tuyến Nguyễn Văn Linh (từ QL50 đến QL1) cũng xuống cấp. Tuyến do Ban Quản lý Khu Nam khai thác, còn Sở GTVT TPHCM quản lý chung.

QUỐC HÙNG