Tổ chức bán vé Tết Bính Ngọ 2026 từ ngày 3-2-2026 đến hết ngày 8-3-2026

Ngày 12-9, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt vừa có công văn gửi các chi nhánh vận tải đường sắt, đại lý bán vé tàu hỏa... về việc tiếp nhận đăng ký mua vé tàu của các đoàn thể dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Người dân chờ mua vé tàu dịp Tết Ất tỵ 2025

Để chuẩn bị công tác bán vé tàu tết Bính Ngọ 2026 và đáp ứng kịp thời nhu cầu mua vé tàu hỏa của khách hàng, đặc biệt là khách hàng mua vé tập thể đi tàu trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt (Công ty CP VTĐS) cho biết sẽ tổ chức bán vé Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho hành khách đi tàu Thống Nhất từ ngày 3-2-2026 đến hết ngày 8-3-2026. Từ ngày 15-9-2025 đến hết ngày 19-9-2025 tổ chức bán vé cho các đoàn khách tập thể.

Từ 8 giờ ngày 20-9-2025 tổ chức bán vé trên tất cả các kênh bán vé của ngành đường sắt (tại các nhà ga, các đại lý, website, các đối tác bán vé và thu hộ).

Công ty CP VTĐS giao các chi nhánh VTĐS và các đại lý bán vé tiếp nhận đăng ký mua vé tập thể đi tàu dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ưu tiên các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, các tổ chức xã hội. Đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để khách hàng biết và để đăng ký mua vé tập thể.

Phòng Kinh doanh căn cứ đăng ký đơn tập thể của các đơn vị để tham mưu phương án bán vé, cấp chỗ phục vụ việc bán vé cho các đoàn khách tập thể; đăng thông tin lên website, fanpage.

PV