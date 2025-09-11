Đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải ngân đầu tư công tại khu vực Bình Dương

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Dương và các chi nhánh trực thuộc phối hợp với địa phương, khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trước tháng 9. Đặc biệt, Chi nhánh Bến Cát phải hoàn tất bàn giao mặt bằng dự án nút giao Cầu Đò 2 cho nhà thầu trước ngày 15-9.

Chiều 11-9, Văn phòng UBND TPHCM phát đi thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh tại cuộc họp về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, cung ứng vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm và tình hình giải ngân đầu tư công khu vực Bình Dương (36 xã, phường khu vực Bình Dương).

36 phường, xã khu vực Bình Dương khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trước tháng 9. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Dương và các chi nhánh trực thuộc phối hợp với địa phương, khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trước tháng 9. Đặc biệt, Chi nhánh Bến Cát phải hoàn tất bàn giao mặt bằng dự án nút giao Cầu Đò 2 cho nhà thầu trước ngày 15-9.

UBND TPHCM yêu cầu lãnh đạo 36 xã, phường khu vực Bình Dương phải trực tiếp chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND TPHCM nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án trọng điểm.

Riêng công tác di dời hạ tầng điện, cáp quang, Sở Công thương phải phối hợp cùng Tổng Công ty Điện lực TPHCM và các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm, không để ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng.

TPHCM đặt mục tiêu đến ngày 30-9 cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm, tạo điều kiện giải ngân vốn đầu tư công. Những đơn vị hoàn thành sớm, vượt tiến độ sẽ được khen thưởng; ngược lại, nếu chậm trễ sẽ bị xử lý trách nhiệm.

Văn phòng UBND TPHCM đề nghị tất cả các đơn vị, địa phương liên quan huy động sức mạnh hệ thống chính trị, tập trung cao độ, chủ động tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao.

QUỐC HÙNG