Máy đào hầm TBM số 2 "Táo bạo" tới ga S10 - Cát Linh

Dự án Metro Nhổn - ga Hà Nội:

Máy đào hầm TBM số 2 "Táo bạo" tới ga S10 - Cát Linh

Chiều 15-9, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, máy đào hầm TBM số 2 "Táo bạo" của dự án metro Nhổn - ga Hà Nội đã đào tới ga ngầm S10 - Cát Linh vào lúc 11 giờ cùng ngày, ghi dấu cột mốc kỹ thuật quan trọng trong quá trình thi công đoạn hầm tuyến đường sắt đô thị này. 

MRB cho biết, máy đào hầm TBM số 2 xuất phát từ ga S9 - Kim Mã từ ngày 3-2-2025, đã khoan hầm với tổng chiều dài đạt khoảng 1.353m/2.592m để tới ga S10 - Cát Linh, tương đương 902 vòng vỏ hầm đã được lắp đặt, tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và môi trường.

Máy đào hầm TBM số 2 "Táo bạo" của dự án metro Nhổn - ga Hà Nội đã đào tới ga S10 - Cát Linh

Song song, máy đào hầm TBM số 1 cũng đang bảo đảm tiến độ. Máy khởi hành tại ga S9 từ ngày 30-7-2024, lần lượt đến ga S10 - Cát Linh vào ngày 7-3-2025, tới ga S11 - Văn Miếu vào ngày 28-7-2025, hiện đã hoàn thành lắp đặt tổng 1.360 vòng vỏ hầm, với tổng chiều dài khoan đạt khoảng 2.040m/2.580m.

TBM số 1 đang chuẩn bị tiếp tục khoan đoạn từ ga S11 đến ga S12, hiện đã lắp được 2/7 vòng vỏ hầm tạm.

Đông đảo chuyên gia và công nhân chứng kiến thời điểm máy đào hầm TBM số 2 vào ga ngầm S10

Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó Trưởng ban MRB khẳng định, sự kiện máy đào hầm TBM số 2 “Táo bạo” tiến vào ga ngầm S10 - Cát Linh là một cột mốc quan trọng, minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, chuyên gia và công nhân của toàn dự án.

Thành quả này cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan và sự đồng hành, chia sẻ của nhân dân Thủ đô trong suốt quá trình thi công.

Công tác thi công tuyến ngầm của metro Nhổn - ga Hà Nội đang bảo đảm tiến độ
Tuyến đi ngầm của dự án metro Nhổn - ga Hà Nội đang hình thành

Trong khi đó, ông Park Young Ill, Giám đốc dự án, đại diện Liên danh Hyundai - Ghella chia sẻ sự tự hào khi cùng MRB và các đối tác đạt được cột mốc quan trọng này.

Việc máy đào hầm TBM số 2 tiến vào ga S10 - Cát Linh không chỉ thành công về mặt kỹ thuật, mà còn khẳng định hiệu quả của sự hợp tác chặt chẽ, chuyên nghiệp giữa các kỹ sư, chuyên gia quốc tế và đội ngũ cán bộ, công nhân Việt Nam.

Một nhà ga ngầm trên tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang dần hoàn thành
Các chuyên gia, tư vấn nước ngoài túc trực thường xuyên trên công trường thi công dự án metro Nhổn - ga Hà Nội

Đến nay, tiến độ thi công tổng thể gói thầu CP03 - Hầm và các ga ngầm đạt 66,46%. Các nhà ga ngầm đang thi công phần phụ trợ (các giếng gió, thang lên xuống), ga S12 đang thi công phần kết cấu bản đáy ga.

Công tác đúc vỏ hầm đã thực hiện được 2.939/3.488 vòng vỏ hầm, đáp ứng tiến độ phục vụ 2 máy TBM hoạt động.

KHÁNH NGUYỄN

TBM Ga S10 Metro Nhổn MRB Ga S9 S10 TBM số 1 Đào hầm Dự án metro Nhổn ga Hà Nội

