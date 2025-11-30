Lấy người dân làm trung tâm mọi hoạt động

Tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đại biểu đại diện cho các giới, các lực lượng trong xã hội đã bày tỏ niềm tin, gửi gắm kỳ vọng và đề xuất những định hướng trọng tâm đối với hoạt động của MTTQ TPHCM trong nhiệm kỳ mới. Báo SGGP trân trọng giới thiệu một số ý kiến tiêu biểu.

* Đại biểu NGUYỄN THÁI SƠN, Giám đốc Công ty Hiệp Lực phát triển Việt (phường Rạch Dừa): Thấy trách nhiệm của mình trong sự phát triển chung của TPHCM

Đại biểu Nguyễn Thái Sơn

Trong vai trò đại biểu khối doanh nghiệp dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, tôi vô cùng tự hào và nhìn thấy trách nhiệm của mình, doanh nghiệp mình trong sự phát triển chung của TPHCM sau hợp nhất, một đầu tàu kinh tế của cả nước. Đại hội nhiệm kỳ này có ý nghĩa to lớn, đánh dấu cam kết của khối đại đoàn kết trong việc xây dựng một môi trường không chỉ phồn vinh về kinh tế mà còn đảm bảo công bằng xã hội. Tôi đặc biệt quan tâm và đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của MTTQ thành phố trong công tác an sinh xã hội hướng đến người lao động.

Chúng tôi, các doanh nghiệp, cam kết sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ hơn nữa với hoạt động của MTTQ, đóng góp tích cực vào Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động xã hội khác, góp phần để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển kinh tế.

* Đại biểu TRẦN THANH SANG, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hòa: Đẩy mạnh chuyển đổi số

Đại biểu Trần Thanh Sang

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, tôi kỳ vọng MTTQ TPHCM sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm “Lấy nhân dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả” để đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, đặc biệt trong 2 lĩnh vực trọng tâm: an sinh xã hội và chuyển đổi số.

Tôi kỳ vọng MTTQ thành phố tiếp tục phát huy tinh thần “Gần dân, sát dân”, huy động tối đa sức mạnh khối đại đoàn kết bằng việc xã hội hóa hiệu quả các nguồn lực. Những nỗ lực kịp thời trong việc vận động, cứu trợ khẩn cấp người dân vùng thiên tai vừa qua là minh chứng rõ nét cho cam kết “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Tôi cũng mong muốn đại hội cụ thể hóa vai trò của MTTQ bằng những hoạt động thiết thực hơn nữa, nhất là trong chuyển đổi số. Việc ứng dụng các phần mềm, mô hình cần được đẩy mạnh, không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân mà còn góp phần xây dựng nền tảng “Chính quyền số - Công dân số”.

* Đại biểu S.MOHAMED ZAKIR HUSAIN, Ủy viên Thường trực Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo TPHCM, Trưởng Ban quản trị Thánh đường Musulmane (phường Sài Gòn): Chung tay chăm lo những hoàn cảnh khó khăn

Đại biểu S.Mohamed Zakir Husain

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát động và lan tỏa rất tốt các phong trào về mảng xanh, đi vào từng khu dân cư, từng người dân. Mong rằng thời gian tới, MTTQ thành phố tiếp tục phát huy mạnh hơn nữa phong trào này, lan tỏa ra cả nước.

Hiện nay, trong xã hội còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng yếu thế ít ai nhìn thấy nhưng MTTQ lại nhìn thấy, chạm tới được. Chúng tôi mong MTTQ cùng các tôn giáo, đồng bào các dân tộc và địa phương tiếp tục chung tay chăm lo cho họ. Khi MTTQ kêu gọi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cùng chung tay thực hiện những hoạt động chăm lo cho người dân một cách thiết thực nhất.

