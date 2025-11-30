Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo là một nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 30-11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã dự hội nghị và bấm nút triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 -2035 (Đề án 2415).

Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu bấm nút triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả quan trọng mà các cấp, ngành, địa phương và phụ nữ đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước; biểu dương 195 tập thể và cá nhân tiêu biểu được vinh danh tại hội nghị; biểu dương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc quyết tâm triển khai hiệu quả việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những hạn chế, bất cập và khó khăn, thách thức: môi trường hỗ trợ khởi nghiệp chưa đồng đều; chuyển đổi số chưa toàn diện; năng lực quản trị, kỹ năng kinh doanh của một bộ phận phụ nữ còn hạn chế; phụ nữ vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số còn gặp nhiều rào cản trong tiếp cận vốn, đất đai, khoa học công nghệ, thị trường…

Để thực hiện thành công đề án trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; triển khai các cơ chế, chính sách thành hành động cụ thể; ưu tiên đầu tư, huy động các nguồn lực hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: "Đầu tư cho phụ nữ chính là đầu tư cho năng suất quốc gia, cho tương lai dân tộc".

Đồng thời, các bộ, ngành chủ động tham mưu, đề xuất, tháo gỡ các rào cản về thể chế, chính sách; hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn tín dụng xanh, các quỹ hỗ trợ phát triển, quỹ đầu tư mạo hiểm, các nguồn lực đất đai, tài nguyên, công nghệ, thị trường.

Về phía các địa phương, cần xác định rõ việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo là một nhiệm vụ trọng tâm; chủ động ban hành kế hoạch hỗ trợ phù hợp đặc thù từng địa phương, vùng, miền, đối tượng; tạo môi trường thuận lợi nhất cho phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng các mô hình phụ nữ khởi nghiệp bền vững, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; quan tâm phụ nữ yếu thế, tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trong tiếp cận các nguồn lực, cơ hội...

Thủ tướng cũng đề nghị các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp có chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ chuyển đổi thành doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội, phát triển các mô hình đỡ đầu, đồng hành với phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm trong khuôn khổ hội nghị triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao bằng khen và chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại hội nghị triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 -2035. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 -2035 có tầm nhìn dài hạn hơn, cách tiếp cận hiện đại hơn so với Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025", với trọng tâm vào 3 trụ cột: lấy phụ nữ làm trung tâm của đổi mới sáng tạo; lấy khoa học - công nghệ làm động lực; lấy chuyển đổi số - chuyển đổi xanh làm phương pháp chủ đạo cho thập kỷ tới.

Theo quyết định, Đề án 2415 tiếp tục hỗ trợ tất cả phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp, đồng thời mở rộng đối tượng ưu tiên như: phụ nữ yếu thế, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đơn thân, khuyết tật, phụ nữ trong hộ gia đình có người khuyết tật; phụ nữ dân tộc thiểu số; nữ vận động viên giải nghệ; phụ nữ chấp hành xong án phạt tù; phụ nữ bị ảnh hưởng bởi HIV; phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình, mua bán người.

Đề án cũng sẽ hướng sự ưu tiên đến các đối tượng: nữ công nhân lớn tuổi trở về từ các khu công nghiệp, khu chế xuất; phụ nữ trở về sau thời gian lao động tại nước ngoài; phụ nữ di cư lao động tự do; phụ nữ chuyển đổi nghề nghiệp từ công chức, viên chức nhà nước, lực lượng vũ trang... nhằm minh chứng cho mục tiêu lớn: “Không để bất kỳ phụ nữ nào đứng ngoài cơ hội phát triển”.

BÍCH QUYÊN