Ngày 25-2, lễ hội đền Huyền Trân - Xuân Bính Ngọ 2026 chủ đề “Ngưỡng vọng tiền nhân - Dấu thiêng mở cõi” do Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế chủ trì đã khai hội tại núi Ngũ Phong, TP Huế.

Lễ hội là hoạt động trọng tâm trong chương trình lễ hội mùa Xuân - Festival Huế 2026 nhằm tri ân, tưởng nhớ và tôn vinh công chúa Huyền Trân - nhân vật lịch sử có công lớn trong sự nghiệp mở mang bờ cõi.

Khai hội đền Huyền Trân

Tại lễ hội, ngoài việc dâng hương tri ân tại đền thờ công chúa Huyền Trân, đền thờ vua Trần Nhân Tông, người dân và du khách còn tham gia các trò chơi dân gian, xem trình diễn thư pháp…

Chơi bài chòi tại lễ hội đền Huyền Trân

Lễ hội không có hiện tượng chen lấn, xô đẩy, không xuất hiện nạn chèo kéo, ăn xin và đốt, hóa vàng mã. Qua đó, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của TP Huế, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.

VĂN THẮNG