Khai hội đền Huyền Trân

Lễ hội là hoạt động trọng tâm trong chương trình lễ hội mùa Xuân - Festival Huế 2026 nhằm tri ân, tưởng nhớ và tôn vinh công chúa Huyền Trân - nhân vật lịch sử có công lớn trong sự nghiệp mở mang bờ cõi.
Tại lễ hội, ngoài việc dâng hương tri ân tại đền thờ công chúa Huyền Trân, đền thờ vua Trần Nhân Tông, người dân và du khách còn tham gia các trò chơi dân gian, xem trình diễn thư pháp…
Lễ hội không có hiện tượng chen lấn, xô đẩy, không xuất hiện nạn chèo kéo, ăn xin và đốt, hóa vàng mã. Qua đó, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của TP Huế, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.