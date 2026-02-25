Văn hóa - Giải trí

Khai hội đền Huyền Trân

SGGPO

Ngày 25-2, lễ hội đền Huyền Trân - Xuân Bính Ngọ 2026 chủ đề “Ngưỡng vọng tiền nhân - Dấu thiêng mở cõi” do Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế chủ trì đã khai hội tại núi Ngũ Phong, TP Huế.

Lễ hội là hoạt động trọng tâm trong chương trình lễ hội mùa Xuân - Festival Huế 2026 nhằm tri ân, tưởng nhớ và tôn vinh công chúa Huyền Trân - nhân vật lịch sử có công lớn trong sự nghiệp mở mang bờ cõi.

z7562730501708_6b95022c5f95332cece8fd79187a2827.jpg
z7562730526576_466060895efea8747f5ccf1b684536ff.jpg
Tại lễ hội, ngoài việc dâng hương tri ân tại đền thờ công chúa Huyền Trân, đền thờ vua Trần Nhân Tông, người dân và du khách còn tham gia các trò chơi dân gian, xem trình diễn thư pháp…

z7562792619648_919c5300bc6d9f2c3223f5244fa9e47b.jpg
Chơi bài chòi tại lễ hội đền Huyền Trân

Lễ hội không có hiện tượng chen lấn, xô đẩy, không xuất hiện nạn chèo kéo, ăn xin và đốt, hóa vàng mã. Qua đó, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của TP Huế, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.

VĂN THẮNG

Từ khóa

Festival Huế 2026 Lễ hội Đền Huyền Trân Huyền Trân Bờ cõi Mở mang Đền thờ Năm 2026 Trần Nhân Tông Thư pháp

