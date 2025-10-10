Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

Sáng 10-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 chính thức khai mạc với sự tham dự của 498 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 119.000 đảng viên trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Phát biểu khai mạc, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, Đại hội tổng kết, đánh giá sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Đại hội đánh giá kỹ, rõ, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những khuyết điểm, yếu kém, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở cho việc xác định những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển của tỉnh trong 5 năm tới và giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, dự Đại hội. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, phát triển kinh tế, quản lý, bảo vệ môi trường có chuyển biến tích cực; kinh tế tiếp tục phát triển, quy mô, chất lượng tăng trưởng được nâng lên theo hướng bền vững, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt khá.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc được quan tâm, hỗ trợ; hệ thống thiết chế văn hóa mới ngày càng hoàn thiện, phát huy hiệu quả, phù hợp với đặc điểm vùng, miền, gắn với nhu cầu và nguyện vọng của người dân…

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa đa dạng, tiềm năng, lợi thế và đổi mới sáng tạo; tăng cường quốc phòng - an ninh; kiến thiết tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng năng động trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhiều dự án du lịch, bất động sản lớn đang được các nhà đầu tư xây dựng tại Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao là thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng trong những năm qua. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng cũng đề ra chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 4 nhóm lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng, với 25 chỉ tiêu. Đáng chú ý, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2025 - 2030 khoảng 10 - 10,5%.

Du lịch là điểm sáng trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt 6,5 - 7,5%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt từ 6.700 - 7.500 USD, tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35 - 40% GRDP...

ĐOÀN KIÊN