Khai mạc đợt phát hành sách hè năm 2026

Trong dịp hè năm nay, Fahasa tập trung xây dựng nhiều tủ sách chuyên đề phục vụ nhu cầu đọc, học tập và giải trí của bạn đọc trong mùa hè, như: Tủ sách Em yêu Sử Việt - Theo dòng lịch sử tự hào nước non; Tủ sách Kỹ năng sống cho trẻ: Lớn khôn an toàn; Tủ sách Bé học quản lý tiền - Học cách dùng tiền từ những điều nhỏ nhất; Tủ sách vui chơi Thế giới; Tủ sách Cùng bé ôn hè…

Ông Phạm Nam Thắng, Phó Tổng Giám đốc Thường trực kiêm Tổng Giám đốc Fahasa Retail, phát biểu khai mạc đợt sách hè năm 2026

Dịp này, Fahasa giới thiệu nhiều bộ sách truyện dành cho học sinh, thiếu nhi và gia đình. Song song với hoạt động phát hành sách, Fahasa còn tổ chức chuỗi chương trình giao lưu, workshop, trải nghiệm và hoạt động cộng đồng diễn ra liên tục trong suốt mùa hè 2026 tại nhiều Nhà sách Fahasa trên toàn quốc.

Ông Hồ Cao Trọng, Tổng Giám đốc Fahasa trao quà và bảng tượng trưng cho các em nhỏ và đại diện đến từ Trung tâm Bảo trợ xã hội Nhà May Mắn

Đặc biệt, hướng đến sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập (1976-2026), Fahasa triển khai chương trình cộng đồng ý nghĩa nhằm lan tỏa văn hóa đọc và sẻ chia cùng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, Fahasa phối hợp cùng Đài Phát thanh - Truyền hình TPHCM trao tặng 1.000 cuốn tập cùng nhiều phần quà gồm ba lô, dụng cụ học sinh, sách… dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 100 phần quà cho các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nhà May Mắn, mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng.

QUỲNH YÊN