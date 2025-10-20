Thế giới

Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc

SGGPO

Ngày 20-10, Hội nghị toàn thể lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX (Hội nghị Trung ương 4 khóa XX) đã khai mạc tại Bắc Kinh.

TQ.jpg
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Theo Tân Hoa xã, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo công tác và làm rõ các nội dung trong dự thảo Kiến nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ 15 (2026-2030).

Hội nghị sẽ diễn ra đến ngày 23-10 nhằm xem xét, thông qua các ý kiến liên quan đến Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, sau đó Quốc vụ viện (Chính phủ) sẽ hoàn tất biên soạn để đưa ra bỏ phiếu tại kỳ họp “lưỡng hội” của Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, dự kiến tổ chức vào tháng 3 năm sau.

Sau khi bỏ phiếu, kế hoạch sẽ chính thức được công bố và giao chính quyền các cấp triển khai trong 5 năm tới.

Tin liên quan
MINH CHÂU

Từ khóa

Trung Quốc Đảng Cộng sản Tập Cận Bình Tổng Bí thư

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn