Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Theo Tân Hoa xã, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo công tác và làm rõ các nội dung trong dự thảo Kiến nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ 15 (2026-2030).

Hội nghị sẽ diễn ra đến ngày 23-10 nhằm xem xét, thông qua các ý kiến liên quan đến Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, sau đó Quốc vụ viện (Chính phủ) sẽ hoàn tất biên soạn để đưa ra bỏ phiếu tại kỳ họp “lưỡng hội” của Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, dự kiến tổ chức vào tháng 3 năm sau.

Sau khi bỏ phiếu, kế hoạch sẽ chính thức được công bố và giao chính quyền các cấp triển khai trong 5 năm tới.

MINH CHÂU