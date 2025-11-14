Khai mạc “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025”

Theo đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, đây là ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm, lan tỏa thông điệp về tiêu dùng thông minh, trách nhiệm và bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tham dự sự kiện này có đông đảo doanh nghiệp và tổ chức trong hệ sinh thái thương mại điện tử đang hoạt động tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng phát biểu khai mạc

Phát biểu tại lễ Khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng cho biết, một trong những trở ngại lớn nhất của người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến là sự e ngại về chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, vấn đề hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng là một thực trạng nổi cộm của cả thương mại điện tử cũng như thương mại truyền thống.

Giới trẻ Hà Nội tham gia mua sắm hàng giảm giá ngay tại lễ khai mạc

Vì vậy, việc tổ chức sự kiện Tuần lễ thương mại điện tử và Ngày mua sắm trực tuyến - Online Friday 2025 thể hiện quyết tâm của Bộ Công thương đồng hành cùng các nền tảng số thương mại điện tử, các nhà bán hàng và người tiêu dùng, để xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch và giàu trải nghiệm tích cực, phát huy vai trò của cơ quan quản lý và nâng cao trách nhiệm của nền tảng số, các sàn thương mại điện tử, các nhà bán hàng… trong việc xây dựng niềm tin và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Lê Hoàng Oanh phát biểu

Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, điểm nhấn của Online Friday 2025 là Mega Livestream trực tiếp hướng dẫn người tiêu dùng cách phân biệt hàng thật - hàng giả và mua sắm an toàn trên mạng.

Đại diện của một nền tảng thương mại điện tử phát biểu tại lễ khai mạc

Sự kiện còn mang đến nhiều ưu đãi, khuyến mãi từ các sàn thương mại điện tử, tạo cơ hội trải nghiệm sản phẩm Việt uy tín và giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm.

PHÚC VĂN