Văn hóa

Mãn nhãn màn trình diễn ánh sáng 3D Mapping chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác

SGGPO

Tối 1-7, tại mặt tiền trụ sở UBND TPHCM, Sở VH-TT TPHCM tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật và trình chiếu Mapping chủ đề "Đổi mới và hội nhập".

Trình chiếu ánh sáng 3D Mapping tại chương trình
Trình chiếu ánh sáng 3D Mapping tại chương trình

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Đến tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang; người dân thành phố, du khách quốc tế.

Sau các tiết mục hòa tấu âm nhạc như liên khúc Lý Nam Bộ, hòa tấu Việt Nam tinh hoa và liên khúc Hello Hồ Chí Minh City - We are Vibrant, hàng ngàn khán giả cùng thưởng thức màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng 3D Mapping Âm vang Đại Việt do Eclips Pictures - Centek (Việt Nam) thực hiện, diễn ra trong 8 phút, biến toàn bộ không gian kiến trúc tòa nhà UBND TPHCM thành một bức tranh sống động, tái hiện lại những vẻ đẹp văn hóa, mỹ thuật truyền thống Việt Nam.

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Nhóm Tigon biểu diễn tiết mục hòa tấu âm nhạc liên khúc “Lý Nam Bộ” và “Việt Nam tinh hoa”. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
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Ca sĩ Võ Hạ Trâm biểu diễn các bài hát "Tôi yêu", "Rock Sài Gòn", "Việt Nam kiêu hãnh". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đặc biệt, dẫn dắt hành trình thị giác là bản nhạc được sản xuất độc quyền, nơi những thanh âm mộc mạc của nhạc cụ truyền thống Việt Nam hòa quyện cùng chất liệu âm nhạc điện tử hiện đại.

Trong Âm vang Đại Việt có một phân đoạn đặc biệt dành để tôn vinh dấu mốc 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng ngôn ngữ hình ảnh, ánh sáng và âm nhạc, phân đoạn tái hiện hành trình chuyển mình của thành phố qua nửa thế kỷ phát triển, như một lời tri ân đến lịch sử và khẳng định sức sống, khát vọng vươn lên của thành phố mang tên Bác.

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Màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng 3D Mapping mang tên Kỷ nguyên vươn mình được trình diễn tiếp nối trong 12 phút, gửi đến khán giả 3 chương: Cởi mở, Giao thoaHội nhập.

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Ca sĩ Izara Thiên Nga biểu diễn liên khúc "Một vòng Việt Nam – Hello Việt Nam". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

>>> Một số hình ảnh trình diễn nghệ thuật ánh sáng 3D Mapping. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG. Clip: THÚY BÌNH

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THÚY BÌNH

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