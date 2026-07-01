Ra mắt phim "Trời cao nguyên xanh" lấy cảm hứng từ chuyên án có thật

Chiều 1-7, tại Hà Nội, Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) phối hợp các cơ quan liên quan ra mắt bộ phim truyền hình Trời cao nguyên xanh , hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 – 12-7-2026).

Các đại biểu tặng hoa đoàn làm phim "Trời cao nguyên xanh". Ảnh: DƯƠNG HOÀNG

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Trời cao nguyên xanh nhằm tôn vinh những chiến công thầm lặng và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bộ phim được lấy cảm hứng từ một chuyên án có thật tại Tây Nguyên năm 2001.

Phim lấy bối cảnh và cảm hứng từ chuyên án có thật tại Tây Nguyên. Ảnh: DƯƠNG HOÀNG

Đại diện đơn vị sản xuất, ông Lê Mạnh, Phó Giám đốc VFC, hy vọng bộ phim sẽ là cầu nối giúp khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, thấu hiểu và trân trọng hơn những đóng góp, hy sinh thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân".

Cảnh trong phim Trời cao nguyên xanh. Ảnh VFC cung cấp

Tại lễ ra mắt, đạo diễn Nguyễn Mai Hiền cho biết, đoàn phim ghi hình trong khoảng 2 tháng tại nhiều địa điểm ở Tây Nguyên. Đúng vào cao điểm mùa mưa nên việc ghi hình gặp không ít khó khăn. "Nếu không có sự hỗ trợ của các nhà nghiên cứu và đồng bào địa phương thì rất khó để phản ánh đúng bản sắc văn hóa Tây Nguyên trên màn ảnh", đạo diễn chia sẻ.

Trailler phim Trời cao nguyên xanh. VFC cung cấp

Lấy bối cảnh Tây Nguyên, Trời cao nguyên xanh kể câu chuyện về cuộc đấu tranh bảo vệ sự bình yên của buôn làng trước những âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Bộ phim không xây dựng ranh giới thiện - ác đơn thuần mà khắc họa những giằng xé, lựa chọn của từng nhân vật, qua đó gửi gắm thông điệp: nền tảng vững chắc nhất của an ninh quốc gia bắt đầu từ lòng dân, sự đoàn kết cộng đồng và niềm tin của nhân dân.

Dài 25 tập, Trời cao nguyên xanh có sự tham gia của NSƯT Hoàng Hải, Hà Việt Dũng, Xuân Phúc cùng nhiều diễn viên trẻ. Phim có sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Gia Lai trong quá trình sản xuất. Phim phát sóng lúc 21 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên VTV1, bắt đầu từ ngày 6-7.

VĨNH XUÂN