“Ngày xửa ngày xưa 36” chiếu tại 20 cụm rạp

Tháng 7-2026, Nhà hát kịch Idecaf hợp tác cùng cụm rạp Lotte Cinema công chiếu chương trình Ngày xửa ngày xưa số 36 - Hậu duệ thần Mặt trời tại 20 cụm rạp ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc .

Trong 26 năm qua, chuỗi chương trình Ngày xửa ngày xưa đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ không thể thiếu của đông đảo khán giả với sức hút mãnh liệt và bền bỉ.

Tuy nhiên, giới hạn về không gian sân khấu và số lượng suất diễn trực tiếp khiến rất nhiều khán giả yêu mến nghệ thuật kịch nói chưa có cơ hội thưởng thức. Từ nhu cầu này, Nhà hát kịch Idecaf đã phối hợp với Lotte Cinema Việt Nam để đưa chương trình Ngày xửa ngày xưa 36: Hậu duệ thần Mặt trời ra rạp.

Chương trình "Ngày xửa ngày xưa 36: Hậu duệ thần Mặt trời" ra rạp chiếu phim. Ảnh: BTC

Ngày xửa ngày xưa 36: Hậu duệ thần Mặt trời bản chiếu rạp được ghi hình từ vở kịch cùng tên. Nhà hát Idecaf đã hợp tác với ê kíp quay phim chuyên nghiệp để ghi hình vở diễn với chất lượng 4K.

Chương trình "Ngày xửa ngày xưa 36: Hậu duệ thần Mặt trời" với nhiều tiếng cười hài hước, ý nghĩa. Ảnh: BTC

Việc lần đầu tiên một vở kịch được quay thành phim chất lượng cao, trình chiếu tại hệ thống rạp chiếu phim là sự kiện mang tính bước ngoặt của ngành giải trí và nghệ thuật biểu diễn. Sự kiện góp phần đa dạng hóa nội dung, mang đến những trải nghiệm văn hóa nghệ thuật đặc biệt cho khán giả.

Chương trình "Ngày xửa ngày xưa 36: Hậu duệ thần Mặt trời" ra rạp sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu thưởng thức tác phẩm sân khấu mang thương hiệu Idecaf cho khán giả nhiều tỉnh thành. Ảnh: BTC

Theo đại diện của Nhà hát kịch Idecaf, nếu thuận lợi, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện dài hơi dự án nghệ thuật này.

Ngày xửa ngày xưa 36: Hậu duệ thần Mặt trời là vở kịch thiếu nhi theo phong cách hài hước và ý nghĩa. Không đơn thuần là tiếng cười giải trí, chương trình còn góp phần gửi đến các khán giả nhỏ tuổi những bài học về tình yêu thương, lòng dũng cảm, sự vị tha và ý thức bảo vệ cái đẹp trong cuộc sống.

THÚY BÌNH