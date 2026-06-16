Khai mạc “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông”

“Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông” quy tụ hơn 180 gian hàng sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của các vùng miền.
Theo đó, tỉnh Lâm Đồng giới thiệu kỹ thuật trồng dâu và rau sạch; ớt trái cây, hồng treo gió... Tỉnh Khánh Hòa mang đến các sản phẩm từ nho, rong nho, ẩm thực đặc trưng của miền biển.
Tỉnh An Giang với thốt nốt, tổ yến, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nước mắm Phú Quốc và cá khô các loại. Tỉnh Đồng Tháp quảng bá hệ sinh thái sản phẩm OCOP đặc trưng từ sen, atiso đỏ, mận Hòa An và mật ong...
TP Đồng Nai đến tuần lễ với chuối bàn tay Phật, bưởi da xanh, nấm đông trùng hạ thảo và dưa lưới được trồng công nghệ cao.
Phường Thuận An (TPHCM) góp mặt bằng các sản phẩm nhà bếp và bộ sản phẩm gốm sứ.
Khu vực Tây Nguyên cũng gửi về nhiều sản vật núi rừng.
Tại tuần lễ còn có không gian check-in “Tinh hoa nông sản, Hồn quê xứ Việt”; hội thi làm bánh gắn với Tết Đoan Ngọ; hoạt động nghệ thuật dân gian như xếp lá dừa, tạo hình từ đất sét màu (tò he), vẽ nón lá, chân dung...
Đặc biệt, người dân và du khách sẽ được tự tay gói, nấu bánh ú lá tre; tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, nhảy dây, chuyền bóng.
Tuần lễ còn mang đến cho người dân, du khách chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật đờn ca tài tử đặc sắc; giao lưu văn hóa, văn nghệ...