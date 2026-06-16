Tối 16-6, UBND phường Bình Đông (TPHCM) khai mạc “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông” năm 2026, tại đường số 1, số 6 - Khu dân cư Pegasuite. Tuần lễ diễn ra từ ngày 16 đến 21-6.

Người dân tham quan quầy nông sản đặc trưng tại tuần lễ nông sản

“Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông” quy tụ hơn 180 gian hàng sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của các vùng miền.

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng giới thiệu kỹ thuật trồng dâu và rau sạch; ớt trái cây, hồng treo gió... Tỉnh Khánh Hòa mang đến các sản phẩm từ nho, rong nho, ẩm thực đặc trưng của miền biển.

Tỉnh An Giang với thốt nốt, tổ yến, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nước mắm Phú Quốc và cá khô các loại. Tỉnh Đồng Tháp quảng bá hệ sinh thái sản phẩm OCOP đặc trưng từ sen, atiso đỏ, mận Hòa An và mật ong...

Đặc sản ớt trái cây đến từ tỉnh Lâm Đồng

“Tuần lễ nông sản vùng miền – Bình Đông” năm 2026 thu hút đông đảo người dân tham gia

TP Đồng Nai đến tuần lễ với chuối bàn tay Phật, bưởi da xanh, nấm đông trùng hạ thảo và dưa lưới được trồng công nghệ cao.

Phường Thuận An (TPHCM) góp mặt bằng các sản phẩm nhà bếp và bộ sản phẩm gốm sứ.

Khu vực Tây Nguyên cũng gửi về nhiều sản vật núi rừng.

Người dân và du khách thích thú với nón lá hồn quê

Tại tuần lễ còn có không gian check-in “Tinh hoa nông sản, Hồn quê xứ Việt”; hội thi làm bánh gắn với Tết Đoan Ngọ; hoạt động nghệ thuật dân gian như xếp lá dừa, tạo hình từ đất sét màu (tò he), vẽ nón lá, chân dung...

Trải nghiệm gói bánh ú lá tre

Đặc biệt, người dân và du khách sẽ được tự tay gói, nấu bánh ú lá tre; tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, nhảy dây, chuyền bóng.

Người dân tham quan tại tuần lễ nông sản

Tuần lễ còn mang đến cho người dân, du khách chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật đờn ca tài tử đặc sắc; giao lưu văn hóa, văn nghệ...

Sản phẩm đặc trưng đến từ tỉnh Lâm Đồng

Người dân tìm hiểu về bí sợi

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