Sức sống cơ sở

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tại xã Đất Đỏ

SGGPO

Ngày 2-7, Hội Quân dân y Việt Nam phối hợp với UBND xã Đất Đỏ tổ chức khám bệnh sàng lọc, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 500 người dân trên địa bàn.

Hội Quân dân y Việt Nam phối hợp với UBND xã Đất Đỏ tổ chức khám bệnh sàng lọc, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 500 người dân trên địa bàn.
Hội Quân dân y Việt Nam phối hợp với UBND xã Đất Đỏ tổ chức khám bệnh sàng lọc, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 500 người dân trên địa bàn.

Trong chương trình, khoảng 500 người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Đất Đỏ đã được khám lâm sàng (khám nội tổng quát, đo huyết áp, kiểm tra tim mạch, cơ xương khớp); sàng lọc cận lâm sàng (xét nghiệm nhanh đường huyết, đo điện tâm đồ, X-quang, tầm soát các bệnh lý mạn tính). Đồng thời, được tư vấn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, cách tự quản lý sức khỏe cá nhân và được cấp phát thuốc miễn phí.

1.jpg
Ban tổ chức trao quà cho người dân xã Đất Đỏ

Dịp này, Hội Quân dân y Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành còn trao tặng các phần quà nghĩa tình cho bà con hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn xã.

1782972485047_949808385809789755_949808385809789755_29f2cf4c7c5f4f6ebb23798ea8addce7.jpg
Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu
1782972485040_949808385809789755_949808385809789755_2dccc7036fc8e9b0f15f0e67ad6a743e.jpg
PGS.TS Phạm Lê Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Quân dân y Việt Nam viết cảm tưởng, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ.

Ngoài ra, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm và tượng đài Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

KHÁNH CHI

Từ khóa

Kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân Hội Quân dân y Việt Nam UBND xã Đất Đỏ TPHCM khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí tặng quà cho gia đình chính sách người có công Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn