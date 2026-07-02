Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tại xã Đất Đỏ

Ngày 2-7, Hội Quân dân y Việt Nam phối hợp với UBND xã Đất Đỏ tổ chức khám bệnh sàng lọc, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 500 người dân trên địa bàn.

Hội Quân dân y Việt Nam phối hợp với UBND xã Đất Đỏ tổ chức khám bệnh sàng lọc, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 500 người dân trên địa bàn.

Trong chương trình, khoảng 500 người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Đất Đỏ đã được khám lâm sàng (khám nội tổng quát, đo huyết áp, kiểm tra tim mạch, cơ xương khớp); sàng lọc cận lâm sàng (xét nghiệm nhanh đường huyết, đo điện tâm đồ, X-quang, tầm soát các bệnh lý mạn tính). Đồng thời, được tư vấn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, cách tự quản lý sức khỏe cá nhân và được cấp phát thuốc miễn phí.

Ban tổ chức trao quà cho người dân xã Đất Đỏ

Dịp này, Hội Quân dân y Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành còn trao tặng các phần quà nghĩa tình cho bà con hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn xã.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu

PGS.TS Phạm Lê Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Quân dân y Việt Nam viết cảm tưởng, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ.

Ngoài ra, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm và tượng đài Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

KHÁNH CHI