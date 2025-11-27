Khẩn trương cắt tỉa cành nhánh, hạ độ cao cho cây xanh

Ngày 27-11, Công ty CP dịch vụ đô thị Bà Rịa tiến hành kiểm tra, cắt tỉa, cành nhánh, hạ độ cao, đốn hạ hoàn toàn những cây có thân bị sâu bệnh trên các tuyến đường thuộc địa bàn các phường Bà Rịa, Long Hương, Tam Long (TPHCM) nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Ông Võ Ngọc Thạch, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP dịch vụ đô thị Bà Rịa cho biết, công ty hiện đang quản lý và chăm sóc hơn 26.400 cây xanh (chủ yếu là dầu, me tây, lim xẹt, bằng lăng, giáng hương…) được trồng ở các công viên, dọc đường lớn, hẻm nhỏ trên địa bàn các phường Bà Rịa, Long Hương, Tam Long…

Công nhân Công ty CP dịch vụ đô thị Bà Rịa cắt tỉa cành nhánh, hạ độ cao cây xanh trên đường Nguyễn Thanh Đằng (phường Bà Rịa, TPHCM). Ảnh: QUANG VŨ

Đây là lần thứ 3 trong năm 2025 công ty thực hiện lần cắt tỉa cành nhánh, chống sửa 120 cây nghiêng; xử lý 70 cây tét cành, gãy nhánh; cắt hạ cây ngã, đổ gốc, vận chuyển về điểm tập kết 65 cây. “Năm nay thời tiết bất thường, công ty đã tăng cường nhân sự, phương tiện, máy móc sẵn sàng ứng trực 24/24, khi có sự cố cây xanh gãy đổ đều điều động công nhân xử lý kịp thời”, ông Thạch nói.

Công nhân Công ty CP dịch vụ đô thị Bà Rịa chặt bỏ những cây bị sâu, bệnh dẫn đến chết trên Đường 27-4 trong ngày 27-11 để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. . Ảnh: QUANG VŨ

Ngoài ra, để phòng chống cây xanh gãy đổ trong mùa mưa bão, công ty thường xuyên "thăm khám sức khỏe” những cây cổ thụ trên các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Tất Thành, Hùng Vương… “Tuy nhiên, rất khó tránh khỏi tình trạng gãy, ngã khi có mưa to, gió lớn, dông lốc. Do vậy bên cạnh công tác tăng cường đảm bảo an toàn cho cây xanh, khi xảy ra mưa bão, người dân không nên đứng dưới tán cây lớn, hạn chế lưu thông trên đường mà cần tìm chỗ trú an toàn, chủ động trong việc bảo vệ bản thân và tài sản, tránh gặp phải sự cố ngoài ý muốn do cây xanh gãy đổ”, ông Thạch cảnh báo.

QUANG VŨ