Quân khu 4 tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026

Sáng 5-8, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026. Dự hội nghị có Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2025-2026

Mùa khô 2025-2026, Ban Chỉ đạo Quân khu 4, Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố và các đơn vị đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nội dung của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Kết quả, các đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 263 hài cốt liệt sĩ; trong đó có 144 hài cốt liệt sĩ tại Lào và 119 hài cốt liệt sĩ trong nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc; rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới...

Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu, phát biểu tại hội nghị

Các đơn vị phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã xác định; tổ chức bàn giao, hồi hương, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trang nghiêm, chu đáo; hoàn thành lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Quân khu theo đúng kế hoạch.

Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Quân khu 4 đã tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026.

DƯƠNG QUANG - HOÀNG THÁI