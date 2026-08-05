Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH), Công an TPHCM điều động xe chuyên dụng cùng 6 cán bộ, chiến sĩ vây bắt con rắn dài gần 1 mét bò vào trường mầm non ở địa bàn phường Thới Hòa.

Cảnh sát PCCC vây bắt rắn dài gần 1 mét trong trường mầm non

Ngày 5-8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM cho biết, lực lượng chức năng vừa kịp thời vây bắt một con rắn xuất hiện tại trường mầm non.

Lúc 9 giờ 36 phút cùng ngày, nhận tin báo từ Trường Mầm non H.V.T.T (phường Thới Hòa, TPHCM) về việc phát hiện rắn dài gần 1 mét xuất hiện trong khu vực trường học có khả năng gây nguy hiểm cho trẻ em, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 31 điều động 1 xe chở phương tiện cùng 6 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Nguyễn Anh Tiến, Phó Đội trưởng chỉ huy, nhanh chóng đến hiện trường.

Con rắn được lực lượng chức năng vây bắt. Ảnh: PC07

Tại đây, lực lượng chức năng triển khai đội hình, tìm kiếm và vây bắt 1 con rắn, bàn giao khuôn viên an toàn cho nhà trường. Sau đó, cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền, hướng dẫn nhà trường các biện pháp chủ động phòng tránh rắn và côn trùng xâm nhập vào khu vực học tập trong mùa mưa ẩm thấp.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 4 phút ngày 4-8, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 31 xử lý một tổ ong vò vẽ tại nhà dân trên đường số 8, Khu dân cư Phước Hưng, phường Thới Hòa, TPHCM, loại bỏ nguy cơ bị ong đốt cho người dân trong khu vực.

NGUYỄN TÂN