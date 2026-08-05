Xã hội

Tìm kiếm, quy tập 209 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

SGGPO

Ngày 5-8, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TPHCM phát hiện, quy tập thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 7 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế từ ngày 23-6 đến nay, lực lượng đã quy tập 209 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 26 bộ tại 6 vị trí mộ tập thể.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, ngày 5-8, các lực lượng tiếp tục di dời, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thuộc Khu B, với khối lượng hơn 300m³ đất được xử lý để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

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Các lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thuộc Khu B, Công viên Lê Thị Riêng

Đây là khu vực đồi đất được đắp trong quá trình cải tạo Công viên Lê Thị Riêng nên khối lượng đất cần xử lý rất lớn. Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục huy động 3 cuốc và 1 xe ben vận chuyển đất, tổ chức thi công liên tục trong quá trình tìm kiếm.

Qua tìm kiếm trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, cất bốc và quy tập 12 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 7 bộ di vật tại Khu B.

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Công tác tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sĩ được thực hiện tỉ mỉ, thận trọng
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Lũy kế từ ngày 23-6 đến hết ngày 5-8, lực lượng đã phát hiện, quy tập 209 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 183 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 26 bộ hài cốt liệt sĩ tại 6 vị trí mộ tập thể. Trong đó, Khu A có 2 vị trí mộ tập thể, Khu B có 4 vị trí.

Việc mở rộng tìm kiếm tại Khu B đang được triển khai theo từng khu vực, kết hợp xử lý khối lượng đất lớn với tìm kiếm, rà soát các dấu tích nghi có hài cốt và di vật. Các lực lượng tiếp tục tổ chức tìm kiếm với yêu cầu cẩn trọng, chặt chẽ, bảo đảm việc phát hiện, cất bốc, quy tập hài cốt và di vật được thực hiện nghiêm túc, trang trọng.

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MẠNH THẮNG - THU HOÀI

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