Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Đồng Tháp

Ngày 31-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác Trung ương khảo sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại Tổ bầu cử số 10, đơn vị bầu cử số 5 xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: LH

Tại Trường Mầm non Ba Sao – địa điểm được bố trí làm khu vực bỏ phiếu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri, sơ đồ khu vực bỏ phiếu, biểu bảng và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Qua kiểm tra cho thấy, công tác chuẩn bị được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia; khu vực bỏ phiếu được bố trí thông thoáng, thuận lợi cho cử tri tham gia bầu cử.

Đánh giá cao sự chủ động của địa phương, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh và xã tiếp tục rà soát kỹ danh sách cử tri, phân loại rõ cử tri thường trú, tạm trú và cử tri vãng lai, bảo đảm đầy đủ quyền bầu cử của công dân. Đồng thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tạo điều kiện để mỗi cử tri đủ điều kiện đều trực tiếp tham gia bỏ phiếu; quan tâm hỗ trợ cử tri trong các trường hợp bất khả kháng như ốm đau, không thể đến khu vực bỏ phiếu vẫn thực hiện được quyền bầu cử theo đúng quy định pháp luật. Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong thời gian bầu cử phải được triển khai chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Báo cáo với Đoàn công tác, Ủy ban Bầu cử xã Ba Sao cho biết đã triển khai kịp thời các quy định, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Bầu cử tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử xã thực hiện nghiêm các bước trong quy trình bầu cử, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo luật định; phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Từ nay đến ngày bầu cử, Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử xã Ba Sao tập trung lãnh đạo công tác tuyên truyền; tăng cường tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức các bước hiệp thương đúng tiến độ và quy định.

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại trụ sở xã Ba Sao, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đạt được trong năm qua; đồng thời bày tỏ tin tưởng địa phương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (phường Cao Lãnh); chứng kiến Vietcombank trao hỗ trợ 3 tỷ đồng xây dựng phòng học STEM và trực tiếp trao quà tết cho các gia đình chính sách, người có công, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

NGỌC PHÚC