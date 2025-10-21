Khẩn trương ứng phó với nước lũ dâng nhanh ở vùng Đồng Tháp Mười

Tính đến nay, nước lũ tại vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Tây Ninh đã làm thiệt hại hơn 270 ha diện tích lúa, cây ăn trái, rau màu. Ngành nông nghiệp địa phương đang tiếp tục thực hiện các giải pháp ứng phó khi dự báo mực nước tiếp tục dâng lên.

Nước lũ dâng gây thiệt hại hàng trăm hecta diện tích lúa, rau màu, cây ăn trái tại vùng Đồng Tháp Mười

Ngày 21-10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức họp bàn về tình hình mực nước lũ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các xã vùng Đồng Tháp Mười.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, mực nước lũ tại các trạm đo trên địa bàn đang lên nhanh, cao hơn cùng kỳ năm 2024 từ 0,04 - 0,49 m.

Mưa lớn kết hợp triều cường và lũ thượng nguồn khiến hàng trăm ha lúa, cây ăn trái, rau màu ở các xã vùng Đồng Tháp Mười bị ngập úng. Tính đến ngày 20-10, toàn khu vực ghi nhận thiệt hại hơn 270 ha, trong đó có 251,6 ha lúa, 22 ha cây ăn trái và 1,5 ha rau màu bị thiệt hại trắng. Các xã chịu ảnh hưởng nặng gồm: Vĩnh Thạnh, Khánh Hưng, Vĩnh Châu, Tuyên Bình và Mộc Hóa.

Trước tình hình trên, UBND các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp người dân gia cố các tuyến đê bao xung yếu. Nhiều khu vực đã được tôn cao từ 20 - 40 cm kè chống sạt lở, bố trí máy bơm tiêu thoát nước. Một số nơi như xã Hưng Điền, Nhơn Hòa Lập, Tuyên Thạnh và Vĩnh Hưng đã hoàn thành gia cố hàng chục km đê bao bảo vệ hơn 5.000 ha lúa vụ Thu Đông và Đông Xuân.

Một tuyến đê bao được gia cố để ứng phó với nước lũ dâng

Theo dự báo, do mưa tại chỗ và nước lũ đầu nguồn đổ về, dự báo đỉnh lũ năm 2025 xuất hiện vào ngày 23 và 24-10, trong đó nhiều trạm như Hưng Điền B, Tân Hưng, Tuyên Nhơn có mực nước cao hơn trung bình nhiều năm.

Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm yêu cầu, các sở, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương rà soát các tuyến đê bao xung yếu, khẩn trương xử lý, tôn cao, gia cố nhằm bảo vệ sản xuất và an toàn người dân. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân vùng ngập chủ động phòng tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do lũ gây ra.

UBND tỉnh Tây Ninh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất phương án hỗ trợ khẩn cấp kinh phí gia cố 23 tuyến đê bao với tổng chiều dài hơn 105 km, nhằm ứng phó hiệu quả với tình hình lũ diễn biến phức tạp trong những ngày tới.

QUANG VINH