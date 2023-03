Khẳng định vững chắc vị thế, vai trò của phụ nữ công an

Chiều 6-3, tại Nhà Quốc hội, nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 40 năm Ngày thành lập Hội Phụ nữ Bộ Công an (8-3-1983 - 8-3-2023), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đoàn đại biểu các nữ anh hùng, nữ sĩ quan, nữ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân, đại diện các thế hệ cán bộ Hội Phụ nữ Bộ Công an qua các thời kỳ.