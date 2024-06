Khánh Hòa: Cháy kho hàng đồ nhựa, khói nghi ngút

Vụ cháy nhìn từ TP Nha Trang

Theo đó, khoảng 6 giờ cùng ngày, kho hàng đồ nhựa và đồ gia dụng Hằng Anh có diện tích hơn 300m2 (tại thôn Võ Kiện, xã Diên An, huyện Diên Khánh) bất ngờ bốc cháy, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Một số công nhân đang làm việc trong kho phát hiện sự việc, đã dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không thành và tìm cách thoát ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa điều 2 xe chỉ huy, 5 xe chữa cháy, 3 xe bồn tiếp nước cùng 50 chiến sĩ, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, phối hợp các đơn vị Công an huyện Diên Khánh, xã Diên An tiến hành dập lửa từ nhiều phía.

Cột khói bốc cao hàng chục mét

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiêu rụi nhiều tài sản, hàng hóa. Một số khu vực trần và tường kho hàng đổ sập.

Lực lượng PCCC tiến hành dập lửa

Hiện các lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

CÔNG NHÂN