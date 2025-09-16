Khánh Hòa: Chủ động sơ tán dân vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét

Sau cơn lũ ngày 15-9, xã Lâm Sơn (Khánh Hòa) đã bố trí lực lượng thường trực tại các điểm xung yếu để kịp thời sơ tán khẩn cấp các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao.

Nước lũ cuồn cuộn đổ về ở xã Lâm Sơn. Video: Công an xã Lâm Sơn

Chiều 16-9, ông Đoàn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Sơn (tỉnh Khánh Hòa), cho biết, các lực lượng của xã đang tập trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Xã Lâm Sơn sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng quân sự, công an trang bị áo phao, vật dụng cứu hộ; yêu cầu ban quản lý các thôn cử người chốt chặn tại các bờ tràn... Đặc biệt, bố trí lực lượng thường trực tại các điểm xung yếu để kịp thời sơ tán khẩn cấp các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao.

Như Báo SGGP đã đưa tin, trong ngày 15-9, trên địa bàn xã miền núi Lâm Sơn có mưa to đến rất to, thêm mưa lớn ở thượng nguồn gây lũ quét tại các con suối gây ngập úng một số vùng; sạt lở đất tại một số khu vực xung yếu. Khoảng 100 người gồm công an, quân sự, dân quân đã cùng với người dân nỗ lực di dời tài sản, khắc phục thiệt hại.

Theo báo cáo, tính đến 9 giờ sáng nay (16-9), mưa lũ trên địa bàn xã không gây thiệt hại về người, nhưng đã gây thiệt hại hơn 15ha cây lâu năm gồm sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, dừa… (giá trị hơn 2,5 tỷ đồng); trên 10ha đất nông nghiệp; 1 nhà kính trồng lan hồ điệp diện tích 0,2ha, trị giá 5,5 tỷ đồng bị cuốn trôi hoàn toàn. Ngoài ra, mưa lũ gây thiệt hại nhiều diện tích ao hồ; sạt lở, hư hỏng 200m đường đi nội đồng…

Hiện 2 tổ xác minh của xã đang tiếp tục thống kê, tổng hợp thiệt hại, kịp thời báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa và Sở NN-MT xem xét, hỗ trợ người dân.

UBND xã cũng đã kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở NN-MT, Chi cục Thủy lợi cấp rọ đá để kịp thời gia cố các điểm xung yếu, giảm thiểu tình trạng sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân...

HIẾU GIANG