Khánh Hòa có thêm dự án nhà ở xã hội hơn 1.077 tỷ đồng

Dự án khu nhà ở xã hội (NƠXH) Vĩnh Hải dự kiến hoàn thành vào quý 3-2027, phục vụ nhu cầu gần 2.600 người ở phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Một góc phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam đã ký Quyết định số 939 ngày 29-8-2025, chấp thuận giao chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư VCN thực hiện dự án Khu NƠXH Vĩnh Hải, tại khu đất Trại Gà, đường Đào Văn Tiến, phường Bắc Nha Trang.

Quyết định được căn cứ theo Nghị quyết 201/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định 192/2025/NĐ-CP của Chính phủ, cho phép giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu, đối với trường hợp dự án đầu tư xây dựng NƠXH không sử dụng vốn đầu tư công đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trước đó trong tháng 6-2025, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu NƠXH Vĩnh Hải.

Dự án Khu NƠXH Vĩnh Hải xây dựng trên khu đất khoảng 1,62ha, gồm công trình chung cư NƠXH cao 20 tầng (khối đế 2 tầng, khối tháp cao 18 tầng) và 22 căn nhà ở liền kề cao 4 tầng (xây thô và hoàn thiện mặt ngoài).

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.077 tỷ đồng; cung cấp khoảng 822 căn hộ chung cư NƠXH và 22 căn nhà liền kề, phục vụ nhu cầu gần 2.600 người.

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến từ nay đến cuối quý 3-2027 sẽ hoàn thiện, bàn giao đưa công trình đi vào sử dụng.

HIẾU GIANG