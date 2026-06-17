Khánh Hòa: Dập tắt đám cháy trên tàu cá đang neo đậu tại cảng

Sáng 17-6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng chức năng đã khống chế, dập tắt vụ cháy xảy ra trên một tàu cá đang neo đậu tại Cảng cá Đá Bạc (phường Cam Linh). Trong khi đó, tại Lâm Đồng, một tàu cá đang trên đường vào cửa cảng La Gi bất ngờ bị mắc cạn, lật chìm do nước chảy xiết.

Clip: Tàu cá neo đậu tại cảng Đá Bạc,phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa, bốc cháy trong đêm

Theo đó, tối 16-6, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa nhận tin báo cháy tàu cá tại cảng nên đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Ngọn lửa bùng phát từ một tàu cá rồi nhanh chóng lan rộng, cột lửa bốc cao hàng chục mét. Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, đến khoảng 1 giờ sáng 17-6, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản trên tàu bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trong khi đó, sáng 17-6, Đồn Biên phòng Phước Lộc (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết, một tàu cá của ngư dân phường La Gi vừa bị mắc cạn và chìm.

Cụ thể, tàu cá công suất 36CV hành nghề lưới rê, xuất bến tại cảng La Gi lúc 15 giờ ngày 16-6. Đến khoảng 6 giờ 20 phút ngày 17-6, khi tàu di chuyển vào khu vực cửa cảng La Gi thì bị mắc cạn, sau đó nghiêng lật và chìm khi gặp dòng nước chảy xiết.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 2 thuyền viên. Cả hai đã nhanh chóng nhảy khỏi tàu, bơi vào bờ nên không có thiệt hại về người. Theo chủ tàu, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 250 triệu đồng. Chủ tàu đang liên hệ phương tiện để tổ chức trục vớt.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Phước Lộc đã chỉ đạo Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc, đồng thời cử lực lượng phối hợp hỗ trợ công tác trục vớt, thăm hỏi, động viên gia đình chủ tàu.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG