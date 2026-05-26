Khánh Hòa: Nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 26-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá hiệu quả thực tế của mô hình mới, làm rõ mức độ tinh gọn của bộ máy, tiến độ xử lý công việc, trách nhiệm giữa các cấp cũng như chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các ý kiến đã phân tích những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra các khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị

Nhiều địa phương kiến nghị sớm triển khai việc ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ để thực hiện một số nhiệm vụ của công chức cấp xã; quan tâm bố trí cán bộ có chuyên môn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để hỗ trợ địa phương trong quá trình vận hành mô hình mới... Một số ý kiến cũng đề xuất đẩy nhanh tiến độ cải cách chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp và phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức cấp xã, bảo đảm tương xứng với khối lượng, tính chất công việc, tạo động lực nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ.

Xã Ninh Sơn kiến nghị UBND tỉnh xem xét phân cấp cho cấp xã thực hiện tuyển dụng viên chức ngành giáo dục nhằm tạo sự chủ động trong bố trí, sử dụng nhân lực phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương. Trong khi đó, phường Nha Trang đề xuất đồng bộ dữ liệu về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong đánh giá, sau 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, chặng đường phía trước còn nhiều việc phải làm, yêu cầu đặt ra ngày càng cao.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, tỉnh tiếp tục xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, phát huy tối đa trí tuệ tập thể; tạo điều kiện để cán bộ chủ động nghiên cứu, tham mưu, phát huy trách nhiệm trong công việc; công tác quản lý cần gắn với động viên, khen thưởng, ghi nhận những đóng góp và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, qua đó tạo động lực để đội ngũ cán bộ tiếp tục cống hiến.

Đối với các kiến nghị được nêu tại hội nghị, Văn phòng Tỉnh ủy khẩn trương rà soát, tổng hợp; nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh phải tham mưu giải quyết ngay, còn những vấn đề vượt thẩm quyền cần báo cáo để kiến nghị Trung ương xem xét tháo gỡ.

Tỉnh Khánh Hòa có 65 đơn vị hành chính cấp xã (48 xã, 16 phường và 1 đặc khu Trường Sa); diện tích tự nhiên 8.555,86 km2; dân số hơn 2,29 triệu người (bao gồm dân số thường trú và dân số tạm trú tính đến ngày 31-12-2025).

HIẾU GIANG