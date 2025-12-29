Khánh Hòa: Đồng ý hỗ trợ người ở vùng lũ chưa đăng ký tạm trú

Ngày 29-12, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có văn bản gửi Sở Tài chính về việc tháo gỡ vướng mắc trong triển khai hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Trong vòng nửa tháng, người dân Khánh Hòa liên tiếp "gánh" 4 trận lũ lụt, khiến đời sống gặp nhiều khó khăn. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất hỗ trợ đối với người dân không có đăng ký thường trú, tạm trú nhưng thực tế có nhà ở và sinh sống tại địa phương; hoặc chưa đăng ký thường trú, tạm trú nhưng sinh sống cùng chủ hộ (không thuộc diện thuê trọ), theo quy định tại Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 23-11-2025. Mức hỗ trợ này là 1 triệu đồng/người, tương đương hỗ trợ dành cho hộ thường trú. Các trường hợp nêu trên phải được tổ dân phố hoặc trưởng cụm dân cư xác nhận.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND các xã, phường chỉ đạo công an cấp xã theo dõi, giám sát, bảo đảm việc xác nhận trung thực, khách quan; tuyệt đối không để phát sinh tiêu cực trong quá trình chi hỗ trợ. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cho các địa phương thực hiện, đồng thời tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí theo đúng quy định của pháp luật.

Năm 2025, thiên tai tại Khánh Hòa làm 22 người thiệt mạng, 20 người bị thương; 89 căn nhà bị sập hoàn toàn, 290 căn nhà bị hư hỏng. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính khoảng 6.058 tỷ đồng (chưa bao gồm thiệt hại tài sản của người dân). Địa phương cũng đã đồng ý hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ có nhà bị sập hoàn toàn; 30 triệu đồng/hộ có nhà hư hỏng cần sửa chữa; 800.000 đồng/học sinh để mua sách vở và đồng phục đến trường.

HIẾU GIANG