Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi leo núi ở Nha Trang

Trưa 10-8, lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh N.B.K.C. (22 tuổi, ngụ phường Phan Rang) - người bị mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn (phường Nam Nha Trang) từ ngày 4-8.

Sau 6 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy nạn nhân. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương đưa thi thể nạn nhân xuống núi, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Như Báo SGGP đã đưa tin, ngày 4-8, anh C. gửi xe máy tại một nhà dân trên đường Đỗ Xuân Hợp (phường Nam Nha Trang) rồi một mình lên núi Hoàng Ngưu Sơn.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ tham gia tìm kiếm C. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, từ 18 giờ cùng ngày (4-8), gia đình mất liên lạc với C., không thấy trở xuống núi. Điện thoại của C. vẫn đổ chuông nhưng không có người bắt máy. Từ đó đến nay, lực lượng chức năng cùng người dân, gia đình đã tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm C. Ảnh: CACC

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã huy động lực lượng, mang theo các thiết bị chuyên dụng, cùng chó nghiệp vụ phối hợp cùng Công an phường Nam Nha Trang, lực lượng an ninh trật tự cơ sở và một số người leo núi chuyên nghiệp tìm kiếm người mất tích.

HIẾU GIANG