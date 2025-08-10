Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi leo núi ở Nha Trang

Sau 6 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy nạn nhân. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương đưa thi thể nạn nhân xuống núi, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Như Báo SGGP đã đưa tin, ngày 4-8, anh C. gửi xe máy tại một nhà dân trên đường Đỗ Xuân Hợp (phường Nam Nha Trang) rồi một mình lên núi Hoàng Ngưu Sơn.
Tuy nhiên, từ 18 giờ cùng ngày (4-8), gia đình mất liên lạc với C., không thấy trở xuống núi. Điện thoại của C. vẫn đổ chuông nhưng không có người bắt máy. Từ đó đến nay, lực lượng chức năng cùng người dân, gia đình đã tổ chức tìm kiếm.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã huy động lực lượng, mang theo các thiết bị chuyên dụng, cùng chó nghiệp vụ phối hợp cùng Công an phường Nam Nha Trang, lực lượng an ninh trật tự cơ sở và một số người leo núi chuyên nghiệp tìm kiếm người mất tích.