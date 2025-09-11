Tuyên án 26 bị cáo trong vụ hỗn chiến khiến một người tử vong

Ngày 11-9, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án đối với 26 bị cáo liên quan vụ hỗn chiến gây xôn xao dư luận xảy ra trên đường Nguyễn Tất Thành (TP Đà Nẵng) vào tháng 5-2024, khiến một người tử vong.

Các bị cáo tại tòa

Cụ thể, các bị cáo Lê Vũ Hoàng Tươi, Trà Minh Nhật, Trương Viết Quốc Cường, Nguyễn Lê Thanh Trình, Hồ Tấn Luận, Lý Hoàng, Phạm Hoàng Vĩnh, Phạm Hải Dương, Lê Lâm Trường, Trần Minh Trí, Đặng Nguyên Hải Sơn bị xét xử về tội “Giết người”. Phạm Bá Quốc Khánh bị xét xử cùng lúc về hai tội “Giết người” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Lê Minh Long, Nguyễn Văn Tấn Tài, Hồ Ngọc Bình, Nguyễn Văn Thành Thắng, Nguyễn Trần Anh Quân, Phan Chỉ Thiên, Trần Xuân Thịnh, Hồ Ngọc Tài, Phan Hồng Quân, Nguyễn Ngọc Tâm, Võ Nhất Trí, Hồ Ngọc Hiếu, Nguyễn Đức Anh về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Riêng Lý Huy về tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo nội dung vụ án, tối 6-5-2024, Lê Vũ Hoàng Tươi (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Quảng Nam trước đây) cùng nhóm bạn đến quán karaoke New Phương Đông (TP Đà Nẵng) chơi thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Lê Minh Long (sinh năm 2000, trú Đà Nẵng). Tại đây, Long đấm vào mặt của Tươi nhưng không gây thương tích và được mọi người can ngăn. Do bực tức vì bị đấm, Tươi nhắn tin hẹn Long ra đường Nguyễn Tất Thành để giải quyết.

Tối 7-5, Tươi cùng 11 bị cáo khác mang theo nhiều loại hung khí như đao, mác, roi điện di chuyển đến điểm đã hẹn. Còn Long cùng 12 bị cáo khác cũng mang theo dao, kiếm tự chế, bom xăng đến để đánh nhau.

Khi đến một căn nhà trên đường Nguyễn Tất Thành, Long hét lớn để nhóm ném bom xăng về đối thủ. Hai nhóm với hàng chục người lao vào đánh nhau, đuổi chém.

Thấy nhóm của Tươi đông người hơn nên Long cùng đồng bọn bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, Phan Thành Đạt và Lê Minh Long chạy vào một con hẻm trên đường Hà Khê thì bị nhóm của Tươi đuổi kịp.

Tươi cùng đồng bọn đã chém nhiều nhát vào người Đạt, khiến Đạt nằm gục xuống và tử vong sau đó. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng truy tìm, bắt giữ nhiều người khi đang lẩn trốn ở TP Huế, riêng Tươi bị bắt khi đang ẩn nấp tại tỉnh Đồng Nai.

Trong 26 bị cáo, đối tượng Lý Huy dù không tham gia đánh nhau nhưng biết nhóm của Tươi tụ tập, mang theo hung khí đưa đi đánh nhau và biết nhóm Tươi chém Đạt tử vong nhưng không tố giác tội phạm.

Ngoài ra, qua khám xét, cơ quan công an phát hiện Phạm Bá Quốc Khánh tàng trữ gần 3,5 gam ma túy tổng hợp (MDMA, Ketamine) để sử dụng.

Sau 2 ngày xét xử, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Vũ Hoàng Tươi, Trà Minh Nhật, Trần Minh Trí mức án chung thân; các bị cáo khác nhận nhiều mức án khác nhau, thấp nhất 11 năm tù về tội “Giết người”. Bị cáo Phạm Bá Quốc Khánh ngoài tội “Giết người” còn bị tuyên thêm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Lê Minh Long nhận mức án 4 năm tù; các bị cáo khác lãnh nhiều mức án khác nhau, thấp nhất 18 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

PHẠM NGA