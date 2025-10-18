Xã hội

Khánh Hòa: Người dân bắt trăn dài 2m ở khu dân cư

Ngày 17-10, lãnh đạo Bến tàu du lịch Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, người dân vừa bắt một con trăn ở bên ngoài bến tàu.

Trăn nằm trên ngọn cây. Ảnh: NHẬT THANH

Cụ thể, trưa cùng ngày, một số tài xế phát hiện một con trăn dài khoảng 2m nằm trên cây ở vỉa hè, sát với bãi xe của bến tàu, phường Nam Nha Trang.

Ngay sau đó, lãnh đạo Bến tàu du lịch Nha Trang đã báo với Hạt Kiểm lâm Nha Trang - Diên Khánh, thì được hướng dẫn cần thông tin cho UBND cấp xã kịp thời tiếp nhận.

Người dân dùng thòng lọng bắt trăn. Ảnh: NHẬT THANH

Sau đó, phía bến tàu được UBND phường Nam Nha Trang thông báo rằng không có chuyên môn để tiếp nhận, chăm sóc động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, một nhóm người dân gần đó đã dùng gậỵ, thòng lọng bắt và mang trăn đi. Nhiều người dân nghi đây là loài trăn có trong sách Đỏ. Tuy nhiên ngành chức năng chưa xác định được nguồn gốc của trăn.

Hiện chính quyền địa phương đang vận động người dân giao nộp cá thể trăn nêu trên.

