Khánh thành công trình bích họa Việt Nam tươi đẹp ở Bến xe Miền Tây

Ngày 13-8, Công an TPHCM cùng Công ty Samco tổ chức khánh thành công trình bích họa Việt Nam tươi đẹp thứ 12 tại Bến xe Miền Tây (đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân).

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 55 năm CAND thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và chúc mừng Công an TPHCM đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới.

Công trình bích họa Việt Nam tươi đẹp ở Bến xe Miền Tây

Cùng với đó, tiếp tục triển khai sâu rộng, phát triển mạnh mẽ phong trào tại địa bàn 312 xã, phường, thị trấn; bài trừ, đẩy lùi tiến đến xóa bỏ nạn quảng cáo, rao vặt sai quy định tràn lan; tích cực theo dõi, phát hiện, tố giác và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đại tá Nguyễn Đình Dương mong muốn, thành phố sẽ có thêm nhiều công trình nghệ thuật lớn hơn, đẹp hơn để tăng cường "nhân cái đẹp, dẹp cái xấu", "lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực", tất cả vì TPHCM "văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Công an TPHCM và Tổng Công ty Samco cũng sơ kết 2 năm triển khai thực hiện mô hình “Đội phản ứng nhanh về ANTT” tại các bến xe khách liên tỉnh trên địa bàn thành phố (2022 - 2024)

Công trình bích họa được thi công trên bức tường phía trước bến xe cao 2m, dài 85m, diện tích 170m², có trị giá hơn 300 triệu đồng. Công trình có những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và nét đặc trưng của khu vực miền Tây Nam bộ như: cánh đồng lúa, hoa sen, đờn ca tài tử…

CHÍ THẠCH