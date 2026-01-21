Đà Nẵng đẩy mạnh việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Theo báo cáo của UBND xã Hòa Vang, sau sáp nhập, toàn xã có 2.030 người hưởng trợ cấp an sinh xã hội. Từ tháng 10 đến cuối tháng 11-2025, xã đã phối hợp Ngân hàng Agribank chi nhánh Hòa Vang tổ chức các đợt mở tài khoản lưu động tại 21 thôn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và thực hiện ủy quyền đối với các trường hợp không thể trực tiếp nhận trợ cấp.

Sau gần 2 tháng triển khai, đến nay đã có 1.593 người đã mở tài khoản và chuyển sang sử dụng tài khoản an sinh xã hội, đạt tỷ lệ 78,5%. Đây là kết quả bước đầu để UBND xã Hòa Vang tiếp tục triển khai đạt 100% trên toàn địa bàn.

UBND xã Hòa Vang phối hợp Ngân hàng Agribank chi nhánh Hòa Vang tổ chức mở tài khoản cho người dân

Trong thời gian tới, UBND xã sẽ phối hợp với Ngân hàng Aribank chi nhánh Hòa Vang triển khai chi trả trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản với cam kết giảm và miễn 100% tất cả các loại phí liên quan đến việc sử dụng thẻ an sinh xã hội. Cán bộ ngân hàng sẽ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ bà con sử dụng thẻ, bảo đảm thuận tiện và an toàn.

Đối với những trường hợp người già yếu, người khuyết tật neo đơn không thể trực tiếp giao dịch, xã sẽ có phương án hỗ trợ phù hợp, bảo đảm đúng người, đúng chế độ, đúng thời gian.

Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện cho biết, việc triển khai cấp tài khoản an sinh xã hội góp phần đổi mới phương thức chi trả các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, công khai và minh bạch.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong việc tiếp cận, thụ hưởng đầy đủ và kịp thời các chính sách của Nhà nước. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Lễ ký kết thỏa thuận và công bố cấp tài khoản an sinh xã hội xã Hòa Vang

PHẠM NGA