Phường Vũng Tàu lấy kiến cộng đồng về dự án chung cư thương mại dịch vụ OSC

Người dân phát biểu, đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: QUANG VŨ

Khu đất tại số 100 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Vũng Tàu, TPHCM) đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho Công ty CP Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam). Mục đích sử dụng đất là đất cơ sở sản xuất kinh doanh (thương mại, dịch vụ). Hiện trạng khu đất dự án đã được giải phóng mặt bằng, các công trình trong khu đất này đã được phá dỡ và là đất trống.

Phối cảnh tổng mặt bằng cảnh quan dự án OSC

Để triển khai công trình, chủ đầu tư phải lập quy hoạch tổng mặt bằng dự án để cơ quan chức năng làm cơ sở xem xét chấp thuận bằng văn bản. Theo đó, dự án có diện tích 3.450,76 m2, cao 21 tầng và 2 tầng hầm, dự kiến cung cấp 390 căn hộ với khoảng 775 người ở.

Quy hoạch tổng thể mặt bằng dự án. Ảnh: QUANG VŨ

Dự án có tính chất là nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ (chung cư thương mại). Bên cạnh đó, dự án còn có các hạng mục khác như: khu sinh hoạt công cộng, nhà trẻ, diện tích cây xanh, hệ thống chiếu sáng, bãi đậu xe…

Phát biểu tại hội nghị, hầu hết người dân phường Vũng Tàu đều ủng hộ dự án triển khai xây dựng nhằm phát huy hiệu quả quỹ đất, đặc biệt là những quỹ đất ở vị trí trung tâm du lịch, thương mại… Tuy nhiên, người dân cũng mong muốn khi thi công công trình, chủ đầu tư cần có kế hoạch chống bụi, tiếng ồn; thiết kế đủ chỗ đậu xe cho cư dân, tránh ùn tắc giao thông; thi công bảo đảm an toàn cho các hộ dân sống xung quanh…

Tại hội nghị, UBND phường Vũng Tàu, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM yêu cầu chủ đầu tư đã ghi nhận các ý kiến của người dân, góp ý của kiến trúc sư, chuyên gia sớm tổ chức thi tuyển phương án thiết kế... để triển khai dự án hiệu quả.

