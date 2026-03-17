Đông Nam bộ có tỷ lệ nghèo đa chiều thấp nhất cả nước

Cả nước hiện còn 2,95% hộ nghèo đa chiều. Đông Nam bộ là khu vực có tỷ lệ thấp nhất cả nước, trong khi trung du và miền núi phía Bắc có tỷ lệ nghèo đa chiều cao nhất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành quyết định công bố kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Kết quả này là căn cứ triển khai chính sách an sinh xã hội từ ngày 1-1-2026.

Theo công bố, tỷ lệ nghèo đa chiều của cả nước là 2,95%. Trong đó, hộ nghèo chiếm 1,3% và hộ cận nghèo chiếm 1,65%. Tổng số hộ nghèo và cận nghèo đa chiều là 1.089.151 hộ, gồm 480.278 hộ nghèo và 608.873 hộ cận nghèo.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xét theo từng vùng, trung du và miền núi phía Bắc có tỷ lệ nghèo đa chiều cao nhất cả nước, với mức 13,27% (tương ứng 417.044 hộ) của vùng này. Ngược lại, Đông Nam bộ là khu vực có tỷ lệ nghèo đa chiều thấp nhất cả nước, với mức 0,29% (tương ứng 16.331 hộ nghèo và cận nghèo) của vùng này.

Các vùng còn lại gồm: Bắc Trung bộ có tỷ lệ nghèo đa chiều 6,57% (tương ứng 203.561 hộ), duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên là 5,17% (tương ứng 231.419 hộ); ĐBSCL 2,74% (tương ứng 122.561 hộ), đồng bằng sông Hồng là 1,36% (tương ứng 98.235 hộ).

Số liệu công bố nêu trên là cơ sở để các bộ, ngành, địa phương xây dựng và triển khai các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và các chính sách kinh tế - xã hội khác từ năm 2026.

PHÚC HẬU