UBND TPHCM yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm xử lý dứt điểm các lối đi tự mở qua đường sắt.

Chiều 17-3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ký ban hành Quyết định số 1855/QĐ-UBND về triển khai thực hiện Công văn số 362/ĐS-ANAT của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam liên quan công tác phối hợp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt tại các lối đi tự mở.

TPHCM cương quyết xử lý dứt điểm các lối đi tự mở qua đường sắt. Ảnh: QUỐC HÙNG

UBND TPHCM yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm xử lý dứt điểm các lối đi tự mở qua đường sắt – một trong những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cụ thể, UBND phường Dĩ An được giao hoàn thiện thủ tục và triển khai dự án xây dựng đường gom để xóa bỏ lối đi tự mở tại Km1707+175, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026 theo kế hoạch hỗ trợ ngân sách giai đoạn 2026–2030. UBND phường Tân Đông Hiệp được yêu cầu đẩy nhanh phương án lối đi tạm, tổ chức đóng lối đi tự mở tại Km1705+500 theo lộ trình đã đề ra, đồng thời duy trì đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn cho đến khi xử lý dứt điểm.

Đối với việc chuyển đổi đường ngang chuyên dùng tại Km1704+722, UBND TP yêu cầu Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Tân Đông Hiệp khẩn trương cung cấp đầy đủ hồ sơ theo đề nghị của Sở Xây dựng. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND TPHCM báo cáo Bộ Xây dựng xem xét chấp thuận chủ trương cải tạo, nâng cấp công trình theo đúng quy định.

Trong thời gian chưa hoàn thành dự án, doanh nghiệp quản lý đường ngang phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm, chủ động phối hợp với đơn vị quản lý hạ tầng đường sắt để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và an toàn chạy tàu, đồng thời bố trí kinh phí cho công tác duy tu, bảo trì.

UBND TPHCM cũng giao UBND các phường, xã có tuyến đường sắt đi qua tăng cường quản lý, xử lý vi phạm hành lang an toàn đường sắt; khẩn trương rà soát, thống kê các trường hợp lấn chiếm, lập hồ sơ quản lý và xây dựng kế hoạch thu hồi theo quy định pháp luật. Kết quả thực hiện phải báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp.

QUỐC HÙNG