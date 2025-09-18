Khánh thành Tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

Đây là một trong những công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh với tổng mức đầu tư lên tới 2,2 tỷ USD, có công suất thiết kế 1.200MW, công suất mỗi tổ máy là 600MW.

Dự án được đầu tư theo hình thức BOT (Xây dựng - vận hành - chuyển giao). Đây là dự án hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó 60% cổ phần thuộc về các công ty Nhật Bản do Tập đoàn Mitsubishi dẫn đầu và 40% cổ phần thuộc về Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II sử dụng công nghệ lò hơi siêu tới hạn tiên tiến nhất, cùng với hệ thống giảm phát thải được sử dụng rộng rãi tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Thể hiện rõ cam kết mạnh mẽ của chủ đầu tư trong việc bảo vệ môi trường và tích cực nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Dự án được khởi động từ năm 2007, mang tính chiến lược trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cũng như đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của tỉnh Hà Tĩnh.

Đây không chỉ là thành tựu nổi bật của ngành năng lượng, mà còn là minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, các nhà đầu tư, các chuyên gia, kỹ sư và công nhân trong việc xây dựng một công trình hiện đại, tiên tiến, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh.

Trong giai đoạn xây dựng, Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II đã sử dụng hơn 18.600 lao động, đóng góp đáng kể vào việc tạo việc làm tại địa phương. Tổ máy số 1 hoàn thành sẽ giải quyết việc làm cho hàng trăm cán bộ, công nhân viên thường xuyên tại nhà máy, góp phần ổn định kinh tế lâu dài cho khu vực...

Thời gian tới, Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II đặt mục tiêu hoàn thành Tổ máy số 2 vào cuối năm 2025, góp phần bổ sung nguồn điện ổn định và quan trọng cho hệ thống điện quốc gia.

