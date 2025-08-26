Khánh thành Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở 2 trên 2.400 tỷ đồng

Sáng 26-8, tại Cụm Y tế Tân Kiên, xã Tân Nhựt, TPHCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM tổ chức Lễ khánh thành Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở 2.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố và các đại biểu cắt băng khánh thành. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ và đồng chí Dương Anh Đức trồng cây lưu niệm tại lễ khánh thành. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM chia sẻ, đây là một dấu mốc quan trọng không chỉ đối với nhà trường mà còn đối với ngành y tế thành phố trong hành trình nâng cao chất lượng đào tạo và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhận biểu trưng ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt, từ đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đồng chí Dương Anh Đức, việc thành phố quyết định đầu tư một trường đại học với tổng mức đầu tư lớn như vậy thể hiện sự ưu tiên đặc biệt của TPHCM đối với lĩnh vực giáo dục và y tế.

Đây là sự nỗ lực rất lớn của thành phố, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để người dân được chăm sóc sức khỏe và học tập trong môi trường hiện đại, chất lượng.

Các đại biểu trao giấy khen, tặng quà cho 5 tập thể, cá nhân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đồng chí Dương Anh Đức kỳ vọng, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ khai thác hiệu quả cơ sở mới, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đào tạo, nghiên cứu và thực hành lâm sàng, đóng góp thiết thực vào chiến lược phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Đồng chí đề nghị các sở, ban ngành tiếp tục đồng hành, hỗ trợ ngành y tế thành phố triển khai các dự án tiếp theo trong Cụm y tế Tân Kiên - nơi được định hướng trở thành trung tâm y tế chuyên sâu mang tầm khu vực ASEAN.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố, nguyên lãnh đạo thành phố và các đại biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: HOÀNG HÙNG

“Ngành y là lĩnh vực đặc biệt, nơi mà chất lượng đào tạo liên quan trực tiếp đến sinh mệnh, sức khỏe của người dân. Chính vì vậy, thành phố gửi gắm kỳ vọng lớn vào tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường hãy tận dụng cơ hội quý báu này để nâng tầm nhà trường, trở thành trung tâm đào tạo y khoa hàng đầu của cả nước”, đồng chí Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tại buổi lễ. Ảnh: QUANG HUY

Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích 67.400m2, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 132.000m2, tổng mức đầu tư trên 2.400 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Điểm nổi bật là hệ thống 19 giảng đường với sức chứa từ 50 đến 1.000 chỗ ngồi, cùng 19 khu thực hành đa dạng bộ môn y khoa, giúp sinh viên được tiếp cận đầy đủ kỹ năng chuyên môn. Toàn bộ khuôn viên được quy hoạch hài hòa với cây xanh, sân thể thao, khu dịch vụ công cộng và nhà lưu trú, tạo nên môi trường học tập toàn diện, kết hợp giữa thể chất và tinh thần.

QUANG HUY