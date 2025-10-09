Khảo sát, đánh giá lại hiệu quả các chuỗi di sản, di tích phục vụ phát triển du lịch tại TPHCM

Đoàn khảo sát thực tế tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định

Tham dự buổi khảo sát có các đồng chí: Trần Văn Tuấn, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM; cùng đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, Sở VH-TT TPHCM, UBND phường Sài Gòn, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM, Văn phòng UBND TPHCM.

Tìm hiểu hiện vật lịch sử tại "Cơm tấm Đại Hàn"

Đoàn nghe giới thiệu về tư liệu, hình ảnh quý về các đội Biệt động Sài Gòn tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định

Buổi khảo sát thực tế diễn ra tại chuỗi các di tích lực lượng Biệt động Sài Gòn ở “Cơm tấm Đại Hàn” (số 113, đường Đặng Dung, phường Tân Định, TPHCM), Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145, đường Trần Quang Khải, phường Tân Định); Kho chứa vũ khí tại số 287/70 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ và quán Nhan Hương trong khuôn viên Sở thú Sài Gòn trước kia, nay là Thảo Cầm viên TPHCM và tham quan tuyến bus trên sông Sài Gòn.

Tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định, buổi khảo sát đã đi vào nghiên cứu, tìm hiểu về quá trình hình thành, lưu giữ hơn 300 hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử về hoạt động của các đội Biệt động Sài Gòn ngay giữa lòng đô thị Sài Gòn những năm kháng chiến chống Mỹ và hoạt động của Bảo tàng từ ngày thành lập đến nay. Là bảo tàng tư nhân do thế hệ con cháu ông Trần Văn Lai (tức Năm Lai), là chiến sĩ Biệt động Sài Gòn trực tiếp lưu giữ, sưu tầm những hiện vật, hình ảnh, tư liệu có giá trị của những đội Biệt động Sài Gòn đã làm nên những chiến thắng vang dội trong những năm ác liệt từ 1968 đến 1975.

Trong 2 năm mở cửa hoạt động, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định đã đón gần 30.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu giá trị của những hiện vật, tư liệu quý tại đây, và nghe những câu chuyện cảm động về những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ biệt động đã làm nên những chiến thắng vang dội giữa lòng đô thị Sài Gòn, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc đến thắng lợi hoàn toàn. Trong kế hoạch thu hút du khách đến tham quan, học tập, tìm hiểu của những ngày lễ trọng đại trong năm, Bảo tàng đang phối hợp với Bộ Tư lệnh TPHCM dựng bia tưởng niệm các chiến sĩ Biệt động đã hy sinh trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 và kỷ niệm 80 năm Lực lượng cách mạng hoạt động giữa lòng địch (6-1-1946 - 6-1-2026).

Theo TS Nguyễn Minh Nhựt, Phó Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM, mục đích các buổi khảo sát về các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với việc phát triển du lịch trong lòng đô thị phục vụ cho Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội đáp ứng với mục tiêu phát triển 2 con số. Trong đó có ngành du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của TPHCM những năm tới. Sau các buổi khảo sát thực tế, Ban Văn hóa - Xã hội sẽ đánh giá lại các chuỗi sự kiện, các di sản, di tích lịch sử và các điểm đến tham quan du lịch. Từ đó tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới.

Đoàn tham quan Kho chứa vũ khí tại số 287/70, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ

Đoàn tham quan quán Nhan Hương

HOÀI NAM