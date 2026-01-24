Khi chính quyền cơ sở chuyển mình

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã nhấn mạnh đến yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản lý, quản trị. Tại TPHCM, đổi mới lối làm việc từ cơ sở gắn với xây dựng Đảng đang trở thành điểm nhấn, nhất là sau vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ cán bộ đã thể hiện tư duy quản trị hiện đại, phong cách gần dân, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Cán bộ khu phố phường Tăng Nhơn Phú cài đặt ứng ứng "SOS khu phố" để phản ánh nhanh các vấn đề trên địa bàn . Ảnh: THU HƯỜNG

Tư duy quản trị hiện đại

Gần trưa một ngày làm việc giữa tuần, vừa kết thúc cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Phú Đông Hồ Thị Thủy đi thẳng xuống cơ sở, gặp gỡ lực lượng nòng cốt các khu phố để trao đổi công tác tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng và chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND phường. Vừa lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư người dân, bà Hồ Thị Thủy vừa trực tiếp hướng dẫn cán bộ khu phố ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), các nền tảng mạng xã hội để đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giúp thông tin chính thống đến với người dân nhanh và hiệu quả hơn.

Là cán bộ được luân chuyển từ cấp thành phố về cơ sở khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bà Hồ Thị Thủy cho rằng, kinh nghiệm công tác là nền tảng quan trọng, song điều cốt lõi là phải biết “làm mới mình” để phù hợp với yêu cầu thực tiễn. “Tôi xác định, con đường nhanh nhất để hiểu địa bàn là trực tiếp gắn bó với khu phố. Cán bộ khu phố, với kinh nghiệm xử lý các vấn đề thường ngày gắn với người dân, chính là “kho dữ liệu sống” giúp tôi nhanh chóng nắm bắt đặc điểm địa bàn, con người và văn hóa địa phương”, bà Hồ Thị Thủy chia sẻ.

Tại phường Phú An, các hội nghị về chuyển đổi số và ứng dụng AI cũng đã thay đổi hoàn toàn tư duy của đội ngũ cán bộ khu phố. Từ cách làm việc truyền thống, nay cán bộ khu phố đã chủ động dùng công nghệ để tổng hợp thông tin, soạn thảo văn bản và tương tác với người dân. Theo Bí thư Đảng ủy phường Phú An Nguyễn Hoàng Thông, việc kiện toàn bộ máy sau sáp nhập chỉ là bước đầu, quan trọng nhất vẫn là sự chuyển đổi từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.

Chính quyền phục vụ

Sau khi chồng mất, bà Đoàn Thị Thúy An (ngụ phường Thủ Đức) phát sinh tranh chấp tài sản thừa kế với gia đình chồng. Bà đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Đức nhờ các luật sư tư vấn thủ tục hưởng thừa kế. Sự hỗ trợ kịp thời, tận tình của đội ngũ luật sư đã giúp bà hoàn chỉnh hồ sơ yêu cầu được nhận phần thừa kế chính đáng. “Các luật sư tư vấn miễn phí, nhiệt tình, giúp tôi tự tin nhận phần tài sản mà mẹ con tôi được hưởng”, bà Thúy An cho biết. Đây là mô hình tư vấn luật miễn phí do Đoàn phường Thủ Đức phối hợp Đoàn Luật sư TPHCM tổ chức, duy trì nhiều tháng qua, thể hiện tinh thần chính quyền đồng hành cùng người dân.

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết cho biết, khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy phường yêu cầu đội ngũ phải nhanh chóng đổi mới tư duy, phương thức làm việc. “Mô hình tổ chức càng tinh gọn thì lối làm việc càng phải khoa học, hiệu quả, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp”, ông Mai Hữu Quyết nhìn nhận và cho biết, cũng từ tư duy đổi mới, nhiều mô hình của phường được triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực trong phục vụ người dân, doanh nghiệp. Có thể kể đến ứng dụng robot AI phục vụ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường; ứng dụng Zalo mini giúp người dân đặt lịch hẹn và theo dõi tiến độ giải quyết thủ tục hành chính; bản đồ số 3D phường Thủ Đức tái hiện toàn bộ không gian phường, giúp cá nhân, tổ chức dễ dàng quan sát, truy cập và khai thác dữ liệu đô thị.

Tinh thần đổi mới, cán bộ dám nghĩ, biết làm cũng được thể hiện tại phường Tăng Nhơn Phú, khi địa phương không chỉ đưa Tổ phục vụ hành chính công về khu phố mà còn tiến tới phục vụ ngay tại các chung cư trên địa bàn. Phường cũng ra mắt ứng dụng “SOS khu phố”, giúp trưởng khu phố phản ánh nhanh các vấn đề về hạ tầng, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Các thông tin được phân loại, chuyển ngay đến các bộ phận chuyên môn xử lý và phản hồi lại khu phố. Theo Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, quan điểm xuyên suốt của địa phương là mọi khó khăn thuộc trách nhiệm của cán bộ, công chức, còn người dân phải được phục vụ thuận lợi nhất.

Cùng với các phường, xã Kim Long cũng cho thấy sự chuyển biến tích cực khi đội ngũ lãnh đạo trẻ mạnh dạn áp dụng nền tảng số trong quản trị, điều hành, gắn chuyển đổi số với phát triển kinh tế số ở cơ sở. Nổi bật là việc cán bộ phường hỗ trợ người dân đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử. Từ những mô hình cụ thể ở cơ sở có thể khẳng định, đổi mới lối làm việc tại TPHCM ngày càng thực chất và có kết quả cụ thể.

Sau sáp nhập, bước đột phá về thủ tục hành chính tại TPHCM là việc thành lập 38 tổ tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính; miễn giấy phép xây dựng tại các khu vực quy hoạch 1/500 hay từ ngày 1-1-2026, thành phố giao thẩm quyền cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cấp 3, cấp 4 cho UBND cấp xã… tạo thuận lợi và tiết kiệm thời gian của người dân. Những mô hình, giải pháp kịp thời này cho thấy, khi phương thức làm việc được đổi mới theo hướng khoa học, hiện đại, vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện rõ thông qua hiệu quả phục vụ và sự đồng thuận của người dân.

NHÓM PHÓNG VIÊN