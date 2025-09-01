Khí thế từ thi đua cao điểm 100 ngày

Đợt thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội lần thứ XIV của Đảng do UBND TPHCM phát động đã nhanh chóng lan tỏa, mang đến nhiều công trình thiết thực, đường hẻm mở rộng, thủ tục hành chính rút ngắn, an sinh xã hội được chăm lo.

Những công trình thiết thực

Ngay sau khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, phong trào thi đua 100 ngày đã trở thành điểm nhấn tạo khí thế. Ở nhiều nơi, những công trình cụ thể, gắn với lợi ích thiết thực của người dân nhanh chóng được triển khai.

Hộ bà Thạch Thị Song và ông Trương Văn Mười, ngụ hẻm 175/20 đường số 2, phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) hiến đất để địa phương mở hẻm liên khu phố 66-67-68. Ảnh: THU HƯỜNG

Tại phường Tăng Nhơn Phú, hẻm liên khu phố 66-67-68 vốn chỉ là đường mòn, nay đã rõ hình hài con hẻm mới nhờ sự đồng thuận hiến đất của bà con. Hộ bà Thạch Thị Song cùng hộ ông Trương Văn Mười (ngụ hẻm 175/20 đường số 2) đã tự nguyện hiến gần 300m2 đất vườn, trị giá gần 7 tỷ đồng để mở hẻm, giảm tải ách tắc giao thông. “Đi đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng rợp trời, về nhà lại thấy hẻm mới dần hình thành, tôi phấn khởi lắm”, bà Song chia sẻ. Công trình được triển khai để hưởng ứng thi đua cao điểm 100 ngày, nay lại hòa chung niềm vui chào mừng 80 năm Quốc khánh, làm tinh thần thi đua ở phường Tăng Nhơn Phú thêm rộn rã.

Ngoài chỉnh trang đô thị, phường Tăng Nhơn Phú cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức tiếp nhận, giải quyết một số thủ tục ngay tại trụ sở khu phố để tạo thuận lợi hơn cho người dân.

Ở phường Sài Gòn, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận gần 1.300 hồ sơ trong gần 2 tháng qua, với tỷ lệ trả kết quả đúng hạn và sớm đạt trên 99%. Ngoài nỗ lực của cán bộ, công chức, đây còn là kết quả ban đầu của đợt thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” của phường Sài Gòn.

ông chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn, TPHCM tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân. Ảnh: NGÔ BÌNH

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn Nguyễn Trường Giang cho biết, đợt này trung tâm đã đăng ký thực hiện 3 công trình thi đua trọng điểm: “10 bản chứng thực - 15 phút trả”, “Tỷ lệ thực hiện hồ sơ trực tuyến đạt 85%”, “Xây dựng clip hướng dẫn đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến”.

Ông Nguyễn Quốc An, người dân đến làm thủ tục trích lục khai sinh, bày tỏ hài lòng khi mới 10 phút ông đã hoàn tất thủ tục và nhận kết quả, tính cả thời gian chờ đợi chỉ mất khoảng 15 phút.

Trong khi đó, không khí làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần của cán bộ, công chức phường Vũng Tàu cũng là điểm cộng trong mắt người dân, khi thành lập tổ lưu động hơn 10 cán bộ với máy móc, thiết bị đến từng khu phố để phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ông Hoàng Văn Hùng (ngụ đường Tạ Uyên) vui mừng khi được giải quyết thủ tục ngay ở khu dân cư. “Không phải ai cũng có thời gian, sức khỏe để đến trụ sở chờ đợi làm các thủ tục. Phường cần nhân rộng mô hình này để nhiều người dân được thụ hưởng. Có những việc công chức chưa giải quyết được liền cho người dân, nhưng chính sự hướng dẫn tận tình, chu đáo giúp tình cảm của nhân dân và cán bộ thêm thân thiện, gắn bó”, ông Hùng chia sẻ.

Cùng với đó, không khí thi đua rộn rã trong từng con hẻm, từng mái nhà. Tại phường Bình Thạnh, công trình “Cờ bay rực rỡ - Hoa nở nghĩa tình” lan tỏa mạnh mẽ, trước mỗi căn nhà đều được trồng những chậu cây, hoa, khiến diện mạo hẻm 201 Nguyễn Xí bừng sáng.

Khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo Đợt thi đua diễn ra từ ngày 1-7 đến ngày 10-10, nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt khó trước cơ hội lịch sử, thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; phấn đấu đưa TPHCM trở thành một “siêu đô thị”, thành phố toàn cầu, đa trung tâm, đa ngành, đa chức năng, hiện thực hóa tiến trình xây dựng thành phố phát triển phồn vinh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và nghĩa tình.

Niềm vui lan tỏa

Đặc khu Côn Đảo cũng nhanh chóng hưởng ứng thi đua bằng các công trình, phần việc thiết thực gắn với đời sống nhân dân. Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo Lê Anh Tú cho biết, đặc khu Côn Đảo đang tập trung đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị và hạ tầng du lịch; cải thiện môi trường sinh thái, cảnh quan xanh - sạch - đẹp; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, triển khai các mô hình dân vận khéo trong giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và văn minh du lịch.

Đặc biệt, Côn Đảo đã chọn một số công trình trọng điểm, mang tính biểu tượng để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I và Đại hội lần thứ XIV của Đảng, như nâng cấp không gian di tích lịch sử, cải thiện hạ tầng giao thông nội khu, xây dựng các tuyến đường hoa… “Đường sá khang trang, công viên xanh mát hơn, hy vọng du lịch sẽ tiếp tục phát triển để đời sống của người dân được nâng cao”, bà Nguyễn Thị Nga, cư dân khu dân cư số 7, đặc khu Côn Đảo, bày tỏ. Những công trình đó không chỉ làm đẹp diện mạo địa phương mà còn “thổi” vào lòng người dân niềm tin và khát vọng đổi mới.

Hưởng ứng phong trào thi đua, Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp Phòng khám Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình (thuộc Chi cục Dân số TPHCM) tổ chức chương trình “Vì sức khỏe người lao động”. Tại chương trình, hơn 200 nữ công nhân Công ty TNHH Sơn Tùng đã được thăm khám, chăm sóc sức khỏe. Những suất khám sức khỏe trị giá hàng trăm ngàn đồng cùng phần quà nhỏ đã mang đến niềm vui, sự an tâm cho người lao động.

Từ hạ tầng đến an sinh, từ thủ tục hành chính đến chăm lo công nhân, phong trào thi đua 100 ngày đang hiện hữu bằng những công trình, mô hình cụ thể. Mỗi phần việc đều bắt đầu từ nhu cầu thực tiễn, từ tấm lòng và trách nhiệm, tạo nên niềm tin trong nhân dân.

Điểm chung dễ nhận thấy là tinh thần thi đua đã nhanh chóng lan tỏa từ cấp thành phố đến cơ sở, từ những công trình cụ thể đến khơi dậy sự sáng tạo, trách nhiệm và đồng thuận xã hội. Tại phường Phú Định, UBND phường triển khai cán bộ tư pháp đến tận nhà hỗ trợ chứng thực chữ ký, nộp và nhận hồ sơ trực tuyến cho người cao tuổi, người khuyết tật. Đây là một giải pháp trong thực hiện mục tiêu “100% hồ sơ trực tuyến”. Chủ tịch UBND phường Phú Định Bùi Trung Trực nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn mang dịch vụ công đến tận nhà dân, để ai cũng có thể tiếp cận thuận lợi”.

Ở phường Hòa Hưng, không khí thi đua trở nên đặc biệt khi địa phương đăng ký tới 100 công trình, trải rộng từ cải cách hành chính, chăm lo hộ nghèo, chuyển đổi số đến chỉnh trang đô thị. Trước mắt, phường tập trung mạnh mẽ vào các chương trình an sinh xã hội. “San sẻ yêu thương - Gắn kết cộng đồng” thuộc chuỗi hoạt động của phường đã trao gần 800 phần quà, góp phần giúp các hộ khó khăn ấm lòng dịp lễ.

Có thể thấy, những phần việc tuy nhỏ nhưng thiết thực, gắn với từng khu phố, từng gia đình với chính quyền địa phương. Điều đáng quý là phong trào thi đua không mang tính hình thức mà hướng đến hiệu quả, tạo sự thay đổi rõ rệt trong nhịp sống người dân thành phố.

Đồng chí LÊ HOÀNG HẢI, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM: Động lực cho chặng đường mới Những ngày qua, tinh thần hưởng ứng đợt thi đua cao điểm được lan tỏa mạnh mẽ từ cấp thành phố đến từng cơ sở. Mỗi công trình, phần việc đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, gắn với lợi ích thiết thực của người dân, doanh nghiệp, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền, củng cố niềm tin của nhân dân. Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, những kết quả bước đầu của phong trào thi đua là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, quyết tâm đổi mới, xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Tôi tin tưởng kết quả đạt được là niềm tin, là động lực để thành phố bước vào những chặng đường tiếp theo với khát vọng lớn hơn. Và từ khí thế của đợt thi đua, TPHCM thêm vững tin viết tiếp câu chuyện phát triển năng động, sáng tạo, nghĩa tình, hướng tới Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I và Đại hội XIV của Đảng với những công trình thiết thực nhất. Bà NGUYỄN THỊ TIỆM, ngụ phường Bình Đông, TPHCM: Tin vào nghĩa tình của thành phố Cách đây vài tháng, tôi vẫn lo lắng không biết căn nhà xuống cấp của gia đình có chịu nổi những cơn mưa dông. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương, căn nhà đã được sửa chữa kiên cố và khang trang hơn. Ước mơ có một mái ấm tử tế vốn ấp ủ bấy lâu nay đã trở thành hiện thực. Từ sự trợ sức này, gia đình tôi thêm niềm tin, thêm động lực để phấn đấu vươn lên, tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương và gắn bó với thành phố. Chúng tôi tin rằng nghĩa tình ở thành phố này sẽ tiếp tục lan tỏa để không ai bị bỏ lại phía sau.

THU HƯỜNG - THÁI PHƯƠNG - PHÚ NGÂN - NGÔ BÌNH