Hà Nội quyết tâm giải quyết cơ bản ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí

Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, phải quyết tâm thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại đại hội: giải quyết, khắc phục cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tại các dòng sông.

Chiều 17-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc sau 3 ngày làm việc.

Dự phiên bế mạc có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội.

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết và ý thức trách nhiệm cao, Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu bế mạc đại hội

Với chủ đề Đại hội “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Tiên phong đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, cùng với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” và tiếp thu ý kiến chỉ đạo quý báu của Tổng Bí thư Tô Lâm, các đại biểu dự đại hội đã phát huy trí tuệ và trách nhiệm, tập trung thảo luận, bổ sung với sự đồng thuận, nhất trí cao, thông qua Nghị quyết Đại hội với những mục tiêu phát triển, 5 quan điểm phát triển, 4 nhóm chỉ tiêu với 43 chỉ tiêu cụ thể, 3 khâu đột phá và 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đảng bộ TP Hà Nội trong giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

“Các văn kiện được Đại hội lần thứ XVIII thông qua là kết tinh trí tuệ, thể hiện nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của Thủ đô, thể hiện ý chí, niềm tin, quyết tâm, yêu cầu, mong mỏi, khát vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đối với công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới; khẳng định vị thế, vai trò tiên phong, đồng hành cùng cả nước vươn mình trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc”, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, để thực hiện hiệu quả mục tiêu, phương hướng phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, cấp ủy các xã, phường, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy Hà Nội, các cơ quan, ban, ngành của thành phố sớm bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa và chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả nghị quyết đại hội, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của đại hội.

Quá trình nghiên cứu, quán triệt triển khai nghị quyết của đại hội, chương trình hành động của đại hội phải gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện cụ thể ở từng địa phương, đơn vị, quyết liệt triển khai, làm nhanh, làm đến cùng.

“Phải quyết tâm thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại đại hội: giải quyết, khắc phục cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tại các dòng sông”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, với khát vọng vươn lên vì sự nghiệp phát triển của Thủ đô và cả nước.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong giai đoạn phát triển mới, với vai trò, vị thế của Thủ đô, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ tới là rất to lớn, nặng nề, song rất vinh dự và vẻ vang, đòi hỏi toàn Đảng bộ TP Hà Nội phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, hành động quyết liệt đem hết tâm sức, trí tuệ để cống hiến, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII đề ra, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến - anh hùng và các danh hiệu cao quý: “Thủ đô anh hùng”, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”.

QUỐC KHÁNH